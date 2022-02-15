Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минут

Простой и быстрый завтрак, который можно приготовить в духовке за несколько минут.
Быстрый и полезный завтрак можно приготовить всего за пару минут. Главное немного креатива и желания.
Чтобы ваш идеально вкусный омлет был полезным, предлагаем приготовить его в простых бубликах.
Такой завтрак точно полюбят ваши дети.
Омлет в бубликах в духовке за 5 минут
Вам понадобится:
- Бублики большие - 3 штуки
- Яйца - 2 штуки
- Молоко
- Сыр твердый
- Пармезан
- Зеленый лук - по вкусу
- Красный болгарский перец - по вкусу
Яйца хорошо взбить с солью и молоком.
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Порезать небольшими кубиками красный перец и мелко порубить лук.
Твердый сыр натереть на крупной терке.
Измельчить в блендере Пармезан.
Перец, лук, и твердый сыр перемешать с яичной смесью.
Осторожно разрезать бублики пополам и ложкой убрать серединку.
Разогреть духовку до 220 градусов.
На противень выложить бублики и чайной ложкой залить яичную смесь.
Посыпать все Пармезаном и запекать в духовке до появления румяной корочки.
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Автор: Мария Тупик