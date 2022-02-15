Самый вкусный и простой завтрак на скорую руку: готовим омлет в бублике за 5 минут

Вкуснейший омлет на скорую руку / ua.depositphotos.com

Быстрый и полезный завтрак можно приготовить всего за пару минут. Главное немного креатива и желания.

Чтобы ваш идеально вкусный омлет был полезным, предлагаем приготовить его в простых бубликах.

Такой завтрак точно полюбят ваши дети.

Омлет в бубликах в духовке за 5 минут

Вам понадобится:

Бублики большие - 3 штуки

Яйца - 2 штуки

Молоко

Сыр твердый

Пармезан

Зеленый лук - по вкусу

Красный болгарский перец - по вкусу

Яйца хорошо взбить с солью и молоком.

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Порезать небольшими кубиками красный перец и мелко порубить лук.

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Измельчить в блендере Пармезан.

Перец, лук, и твердый сыр перемешать с яичной смесью.

Осторожно разрезать бублики пополам и ложкой убрать серединку.

Разогреть духовку до 220 градусов.

На противень выложить бублики и чайной ложкой залить яичную смесь.

Посыпать все Пармезаном и запекать в духовке до появления румяной корочки.

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