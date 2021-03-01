Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото

Самое простое блюдо с соусом тартар порадует вас своим удивительным вкусом, главное знать, как правильно его приготовить.
Тартар — это классический рецепт соуса на основе майонеза или греческого йогурта. Соус прекрасно подходит к тостам и картофелю или даже как самостоятельное блюдо.
Этот классический холодный соус относится к кулинарным изделиям французской кухни: от tartare – татарский. Таким образом тартаре – это татарский соус, или соус по-татарски.
Несмотря на указание национальной принадлежности, соус тартар был создан именно во Франции.
Главред расскажет, как приготовить вкусный соус тартар дома.
Соус тартар — классический рецепт
Вам понадобится:
- Майонез, сметана или йогурт 200 мл;
- уроп - 1 пучок;
- огурец соленый - 1 шт;
- перец, соль - по вкусу.
Мелко режем укроп, затем нарезаем или натираем на мелкой терке огурцы.
Майонез смешиваем со сметаной и приправляем солью и перцем. Чем больше перца, тем пикантнее вкус соуса тартар.
Объединяем все ингредиенты. Накрываем посуду и оставляем соус в холодном месте остыть в течение получаса перед подачей на стол, чтобы раскрылись и соединились ароматы всех ингредиентов, позже подаем к столу.
Тартар соус — пошаговый рецепт
- Майонез - 1 стак;
- Зеленый лук - 10 гр;
- Соленые огурцы 25 гр;
- Петрушка - 10 гр;
- Лимонный сок - 1 стол.л;
- Горчица - 1 чайн. л;
- Соль и перец - по вкусу.
В майонез выжмите лимонный сок. Если вы выжимаете сок непосредственно из лимона, обязательно помойте его очень горячей водой - так лимон отдаст больше сока.
Огурцы помойте, обсушите. Нарежьте огурцы очень мелким кубиком. Можно и натереть их на крупной терке, но тогда обязательно отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте к майонезу нарезанные огурцы, горчицу.
По своему вкусу немного посолите соус.
Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко нарежьте. Если в наличии нет свежей зелени, можно взять и сушеную зелень.
Добавьте зелень в соус. Тартар будет вкуснее, если добавить в него какие-то свои любимые травки: кинза, укроп и базилик.
Соус тартар подается холодным к мясу, рыбе и морепродуктам. Он также замечательно подойдет к жаренной птице или котлетам.