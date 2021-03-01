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Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото

1 марта 2021, 16:40

Самое простое блюдо с соусом тартар порадует вас своим удивительным вкусом, главное знать, как правильно его приготовить.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Кухня Кухня Французская
Вкусный соус тартар дома / cookrook.ru

Тартар — это классический рецепт соуса на основе майонеза или греческого йогурта. Соус прекрасно подходит к тостам и картофелю или даже как самостоятельное блюдо.

Этот классический холодный соус относится к кулинарным изделиям французской кухни: от tartare – татарский. Таким образом тартаре – это татарский соус, или соус по-татарски.

Несмотря на указание национальной принадлежности, соус тартар был создан именно во Франции.

Главред расскажет, как приготовить вкусный соус тартар дома.

Соус тартар — классический рецепт

Вам понадобится:

  • Майонез, сметана или йогурт 200 мл;
  • уроп - 1 пучок;
  • огурец соленый - 1 шт;
  • перец, соль - по вкусу.

Мелко режем укроп, затем нарезаем или натираем на мелкой терке огурцы.

Майонез смешиваем со сметаной и приправляем солью и перцем. Чем больше перца, тем пикантнее вкус соуса тартар.

Объединяем все ингредиенты. Накрываем посуду и оставляем соус в холодном месте остыть в течение получаса перед подачей на стол, чтобы раскрылись и соединились ароматы всех ингредиентов, позже подаем к столу.

Тартар соус — пошаговый рецепт

  • Майонез - 1 стак;
  • Зеленый лук - 10 гр;
  • Соленые огурцы 25 гр;
  • Петрушка - 10 гр;
  • Лимонный сок - 1 стол.л;
  • Горчица - 1 чайн. л;
  • Соль и перец - по вкусу.

В майонез выжмите лимонный сок. Если вы выжимаете сок непосредственно из лимона, обязательно помойте его очень горячей водой - так лимон отдаст больше сока.

Огурцы помойте, обсушите. Нарежьте огурцы очень мелким кубиком. Можно и натереть их на крупной терке, но тогда обязательно отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте к майонезу нарезанные огурцы, горчицу.

По своему вкусу немного посолите соус.

Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко нарежьте. Если в наличии нет свежей зелени, можно взять и сушеную зелень.

Добавьте зелень в соус. Тартар будет вкуснее, если добавить в него какие-то свои любимые травки: кинза, укроп и базилик.

Соус тартар подается холодным к мясу, рыбе и морепродуктам. Он также замечательно подойдет к жаренной птице или котлетам.

Как приготовить соус тартар - видео рецепт

рецепты соус
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