Как приготовить соус тартар дома — пошаговый рецепт с фото

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Кухня Кухня Французская

Вкусный соус тартар дома / cookrook.ru

Тартар — это классический рецепт соуса на основе майонеза или греческого йогурта. Соус прекрасно подходит к тостам и картофелю или даже как самостоятельное блюдо.

Этот классический холодный соус относится к кулинарным изделиям французской кухни: от tartare – татарский. Таким образом тартаре – это татарский соус, или соус по-татарски.

Несмотря на указание национальной принадлежности, соус тартар был создан именно во Франции.

Главред расскажет, как приготовить вкусный соус тартар дома.

Соус тартар — классический рецепт

Вам понадобится:

Майонез, сметана или йогурт 200 мл;

уроп - 1 пучок;

огурец соленый - 1 шт;

перец, соль - по вкусу.

Мелко режем укроп, затем нарезаем или натираем на мелкой терке огурцы.

Майонез смешиваем со сметаной и приправляем солью и перцем. Чем больше перца, тем пикантнее вкус соуса тартар.

Объединяем все ингредиенты. Накрываем посуду и оставляем соус в холодном месте остыть в течение получаса перед подачей на стол, чтобы раскрылись и соединились ароматы всех ингредиентов, позже подаем к столу.

Тартар соус — пошаговый рецепт

Майонез - 1 стак;

Зеленый лук - 10 гр;

Соленые огурцы 25 гр;

Петрушка - 10 гр;

Лимонный сок - 1 стол.л;

Горчица - 1 чайн. л;

Соль и перец - по вкусу.

В майонез выжмите лимонный сок. Если вы выжимаете сок непосредственно из лимона, обязательно помойте его очень горячей водой - так лимон отдаст больше сока.

Огурцы помойте, обсушите. Нарежьте огурцы очень мелким кубиком. Можно и натереть их на крупной терке, но тогда обязательно отожмите лишнюю жидкость.

Добавьте к майонезу нарезанные огурцы, горчицу.

По своему вкусу немного посолите соус.

Зелень хорошо помойте, обсушите и мелко нарежьте. Если в наличии нет свежей зелени, можно взять и сушеную зелень.

Добавьте зелень в соус. Тартар будет вкуснее, если добавить в него какие-то свои любимые травки: кинза, укроп и базилик.

Соус тартар подается холодным к мясу, рыбе и морепродуктам. Он также замечательно подойдет к жаренной птице или котлетам.

Как приготовить соус тартар - видео рецепт