Знаменитый соус бешамель — рецепт в домашних условиях

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Кухня Кухня Французская

Соус бешамель готовить очень просто / pixabay

Бешамель – это один из самых известных соусов. Он относится к базовым соусам и очень прост в приготовлении.

Сделать соус бешамель в домашних условиях особого труда не стоит. Нужно лишь время и чуточку вашего вдохновения.

Соус бешамель подается к самым разным овощным, мясным и рыбным блюдам, и без него невозможно представить традиционную итальянскую лазанью.

Главред предлагает вам узнать самый простой рецепт соуса бешамель.

Как приготовить соус бешамель — классический рецепт

Вам понадобится:

молоко - 1 л;

сливочное масло - 100 г;

мука - 4 ст. л.;

соль по вкусу;

мускатный орех по вкусу.

Шаг №1

Готовить соус придется быстро, поэтому лучше всего в одной кастрюле греть молоко, а в другой готовить сам соус. В первую кастрюлю наливаем литр молока. Его нельзя доводить до кипения, поэтому за ним нужно следить. Как только увидите, что над молоком начинает появляться пар – выключайте огонь, дабы оно не вскипело.

Для соуса бешамель нужно использовать антипригарную кастрюлю

Шаг №2

Во вторую кастрюлю бросаем 100 г сливочного масла, его нужно растопить на среднем огне.100 грамм масла растапливаем на среднем огне. Как только масло растопилось – настало время добавить в него муки и очень быстро перемешать венчиком, дабы не было комочков.

Шаг №3

Как только растопилось масло добавляем туда муку, и тщательно размешиваем, что бы не было комочков. Добавляем по два половника молока в кастрюлю с мукой и маслом. Как только добавили молока – сразу же перемешивайте все венчиком до однородности.

Успех приготовления соуса бешамель в домашних условиях зависит именно от этого этапа, ведь главное – не допустить наличие комочков в готовом продукте.

Соус бешамель нужно готовить очень быстро

Шаг №4

Снова берем половник теплого молока и добавляем в кастрюлю с мукой и маслом.Замешивайте таким образом примерно половину всего молока. В оставшуюся половину добавляем мускатный орех, соль. Добавление лишь мускатного ореха и соли – классический вариант приготовления соуса бешамель, но его можно немного разнообразить, добавив немного итальянских трав и черного молотого перца.

Шаг №5

Оставшееся молоко добавляем в наш почти готовый соус бешамель, хорошенько взбиваем венчиком либо же ручным миксером. Соус бешамель готов!

Классический рецепт бешамель получился очень вкусным

Соус бешамель для лазаньи — простой рецепт

Вам понадобится:

молоко - 800 мл;

сливочное масло - 80 гр;

мука - 80 гр;

соль по вкусу;

перец черный молотый по вкусу;

мускатный орех по вкусу.

Лазанья с соусом бешамель получится безумно вкусной / gotovimsmachno.com

Для соуса бешамель масло нужно покупать только высококачественное, лучше, если его жирность будет 82,5%. Такое масло содержит меньше влаги, что лучшим образом скажется на качестве соуса.

Масло положите в посуду и поставьте на маленький огонь. Растопите масло, не доводя до кипения. Всыпьте в масло муку. Сразу же начните интенсивно размешивать ее венчиком.

Важно не отходить ни на минуту от плиты, мука может начать гореть.

Тонкой струйкой влейте молоко. Делайте это аккуратно, интенсивно работая венчиком, масса должна стать однородной, без комочков. Если у вас нет опыта в приготовлении соуса, то предварительно подогрейте молоко, тогда оно будет смешиваться лучше.

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Когда все молоко будет влито, продолжайте варить соус, непрерывно помешивая. Через пять минут он начнет заметно густеть.

Всыпьте в соус соль, перец и мускатный орех. Перемешайте. Варить соус бешамель в течении еще пяти минут до желаемой консистенции. Соус готов.

Соус бешамель для лазаньи надо использовать практически сразу, иначе на его поверхности образуется молочная пенка.

Если вы готовите соус заранее, то обязательно накройте его сверху пищевой пленкой так, чтобы она плотно прилегала к поверхности.

Лазанья с соусом бешамель получается очень вкусной, приятного аппетита!

Соус бешамель - видеорецепт: