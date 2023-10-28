Настоящий осенний десерт: пышная тыквенно-творожная запеканка, которая ничем не уступает чизкейку

Мраморная запеканка с творогом и тыквой не оставит равнодушним никого.

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Творожная запеканка с тыквой самая простая / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( vkusno_s_oksanoy)

Творожно-тыквенная запеканка - это нежное и ароматное блюдо, которое отлично подходит для завтрака, полдника или даже десерта. Вкусное сочетание творога и тыквы создает удивительный микс сладости и нежности. Погрузитесь в мир насыщенных вкусов и осенней атмосферы домашней кухни, следуя рецепту творожно-тыквенной запеканки.

Пышная творожная запеканка с тыквой - рецепт

Ингредиенты

Сырный шар

400 г творога жирного (можно 9%)

2 яйца

100 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

100 мл кефира или йогурта

3 ст. л. с горкой муки

Тыквенный шар

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500 г тыквы (уже готовой мякоти)

2 яйца

100 г сахара

цедра 1-го лимона или апельсина

3 ст. л. муки с горкой

Приготовление: тыкву режем дольками и запекаем в духовке 40 минут. Пока она печется, приготовим творожное тесто. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, йогурт, муку. Измельчить все хорошенько блендером, чтобы не было комочков.

Достать тыкву с духовки и отделить мякоть от кожуры. В отдельную емкость добавить тыквенную мякоть, муку, сахар, муку, яйца и цедру одного лимона. Взблендерить.

Берем форму, смазываем сливочным маслом и поочередно выкладываем сырный шар и тыквенный, как на видео. Выкладывайте по две столовые ложки на один шар. Немного встряхнуть форму и поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Подавать запеканку охлажденной.

Смотрите, как приготовить мраморную запеканку с тыквой и творогом:

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