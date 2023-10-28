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Настоящий осенний десерт: пышная тыквенно-творожная запеканка, которая ничем не уступает чизкейку

Лидия Неплях
28 октября 2023, 09:59
Мраморная запеканка с творогом и тыквой не оставит равнодушним никого.
Время приготоления Время приготовления: 90 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Настоящий осенний десерт: пышная тыквенно-творожная запеканка, которая ничем не уступает чизкейку
Творожная запеканка с тыквой самая простая / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( vkusno_s_oksanoy)

Творожно-тыквенная запеканка - это нежное и ароматное блюдо, которое отлично подходит для завтрака, полдника или даже десерта. Вкусное сочетание творога и тыквы создает удивительный микс сладости и нежности. Погрузитесь в мир насыщенных вкусов и осенней атмосферы домашней кухни, следуя рецепту творожно-тыквенной запеканки.

Пышная творожная запеканка с тыквой - рецепт

Ингредиенты

Сырный шар

  • 400 г творога жирного (можно 9%)
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 100 мл кефира или йогурта
  • 3 ст. л. с горкой муки

Тыквенный шар

видео дня
  • 500 г тыквы (уже готовой мякоти)
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • цедра 1-го лимона или апельсина
  • 3 ст. л. муки с горкой

Приготовление: тыкву режем дольками и запекаем в духовке 40 минут. Пока она печется, приготовим творожное тесто. К творогу добавить сахар, ванильный сахар, яйца, йогурт, муку. Измельчить все хорошенько блендером, чтобы не было комочков.

Достать тыкву с духовки и отделить мякоть от кожуры. В отдельную емкость добавить тыквенную мякоть, муку, сахар, муку, яйца и цедру одного лимона. Взблендерить.

Берем форму, смазываем сливочным маслом и поочередно выкладываем сырный шар и тыквенный, как на видео. Выкладывайте по две столовые ложки на один шар. Немного встряхнуть форму и поставить в духовку на 50 минут при температуре 180 градусов. Подавать запеканку охлажденной.

Смотрите, как приготовить мраморную запеканку с тыквой и творогом:

@vkusno_s_oksanoy Вкуснейшая творожно-тыквенная запеканка ? С вас лайк ❤️ - с меня еще много вкусных рецептов ? ?Сырный шар? ? 400 г творога жирного ( у меня 9%) ? 2 яйца ? 100 г сахара ? 1 ч.л. ванильного сахара ? 100 мл кефира или йогурта ? 3 ст.л. с горкой муки ?Тыквенный шар? ? 500 г тыквы (уже готовой мякоти) ? 2 яйца ? 100 г сахара ? цедра 1-го лимона или апельсина ? 3 ст.л. муки с горкой Выпекаем 50 минут при 180 градусах? #запеканка#творожнаязапеканка#тыкварецепт♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?

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Тыква рецепты творожная запеканка
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