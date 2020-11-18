Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт

Вкусные тефтели с подливкой готовятся в духовке или на сковороде полчаса.
Зимняя погода уже наступила, и организм просит чего-то жирного. Чтобы не навредить здоровью и фигуре можно приготовить тефтельки с рисом в томатном соусе.
Главред нашел обалденный рецепт тефтелей с рисом в томатном соусе (в подливе).
Такие тефтельки получаются очень сочными, их можно довести до полной готовности в духовке или на плите.
Обалденный рецепт тефтелей с рисом – что понадобится для приготовления фарша:
- 1 кг свинины;
- 2 луковицы;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 яйцо;
- 1 стакан отваренного риса;
- Соль, перец черный молотый – по вкусу;
- Растительное масло.
Обалденные тефтели с рисом – что понадобится для приготовления соуса:
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки муки;
- Томатный соус – 150 мл;
- 100 г сметаны;
- 350-400 мл горячей кипяченой воды;
- Соль, перец черный молотый – по вкусу;
- Растительное масло для обжаривания.
Обалденные тефтели в соусе – рецепт фарша
Пропустите мясо через мясорубку, всыпьте в него рис, а потом очень мелко нарежьте лук и добавьте его к остальным ингредиентам. Чеснок пропустите через чеснокодавку и тоже положите в фарш.
Вбейте в фарш яйцо, всыпьте соль, перец и все перемешайте – сделайте массу однородной, а после этого отбейте.
Фарш просто отбивается – смажьте рабочую поверхность растительным маслом, а потом возьмите фарш и бросайте с небольшой высоты. Отбейте фарш со всех сторон, так ингредиенты лучше соединятся.
Смочите пальцы в воде и сформируйте тефтели – они должны получиться, как небольшие яблоки.
Разогрейте сковороду и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Как приготовить тефтели в томатном соусе – пошаговый рецепт подливки
Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте не слишком мелко. Переложите морковь на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, а потом всыпьте лук. Когда овощи заметно поджарятся, всыпьте муку.
Все обжарьте на протяжении 2-3 минут, помешивая.Потом добавьте в сковороду томатный соус и снова все перемешайте. После этого положите сметану и снова все тщательно перемешайте.
Потом медленно влейте в подливу воду, перемешайте ингредиенты и посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте – и соус готов.
Такие тефтели в духовке готовятся 30 минут при температуре 180 градусов – залейте их соусом и доведите до готовности.
Можно их довести до готовности в глубокой сковороде или в кастрюле на плите – залейте соусом, накройте крышкой и готовьте полчаса на медленном огне.
Видеорецепт приготовления тефтелей с подливкой