Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Калорийность Калорийность 91 ккал Кухня Кухня Советская

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот с instagram.com/olga__park

Зимняя погода уже наступила, и организм просит чего-то жирного. Чтобы не навредить здоровью и фигуре можно приготовить тефтельки с рисом в томатном соусе.

Главред нашел обалденный рецепт тефтелей с рисом в томатном соусе (в подливе).

Такие тефтельки получаются очень сочными, их можно довести до полной готовности в духовке или на плите.

Обалденный рецепт тефтелей с рисом – что понадобится для приготовления фарша:

1 кг свинины;

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

1 яйцо;

1 стакан отваренного риса;

Соль, перец черный молотый – по вкусу;

Растительное масло.

Обалденные тефтели с рисом – что понадобится для приготовления соуса:

1 морковь;

1 луковица;

2 столовые ложки муки;

Томатный соус – 150 мл;

100 г сметаны;

350-400 мл горячей кипяченой воды;

Соль, перец черный молотый – по вкусу;

Растительное масло для обжаривания.

Обалденные тефтели в соусе – рецепт фарша

Пропустите мясо через мясорубку, всыпьте в него рис, а потом очень мелко нарежьте лук и добавьте его к остальным ингредиентам. Чеснок пропустите через чеснокодавку и тоже положите в фарш.

Вбейте в фарш яйцо, всыпьте соль, перец и все перемешайте – сделайте массу однородной, а после этого отбейте.

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот

Фарш просто отбивается – смажьте рабочую поверхность растительным маслом, а потом возьмите фарш и бросайте с небольшой высоты. Отбейте фарш со всех сторон, так ингредиенты лучше соединятся.

Смочите пальцы в воде и сформируйте тефтели – они должны получиться, как небольшие яблоки.

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот

Разогрейте сковороду и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот

Как приготовить тефтели в томатном соусе – пошаговый рецепт подливки

Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте не слишком мелко. Переложите морковь на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, а потом всыпьте лук. Когда овощи заметно поджарятся, всыпьте муку.

Все обжарьте на протяжении 2-3 минут, помешивая.Потом добавьте в сковороду томатный соус и снова все перемешайте. После этого положите сметану и снова все тщательно перемешайте.

Потом медленно влейте в подливу воду, перемешайте ингредиенты и посолите и поперчите. Все тщательно перемешайте – и соус готов.

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот

Такие тефтели в духовке готовятся 30 минут при температуре 180 градусов – залейте их соусом и доведите до готовности.

Можно их довести до готовности в глубокой сковороде или в кастрюле на плите – залейте соусом, накройте крышкой и готовьте полчаса на медленном огне.

Сочные тефтельки можно приготовить со свинного фарша / Скриншот

Видеорецепт приготовления тефтелей с подливкой