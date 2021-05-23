Невероятно вкусный рецепт молодой капусты всего за 10 минут

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Калорийность Калорийность 112 ккал

Рецепт вкусной молодой капусты / the-challenger.ru

В магазинах и на рынках уже можно купить вкусную молодую капусту. Этот рецепт точно вас удивит.

Блюдо по вкусу напоминает цветную капусту, жареную в яйце, а сыр добавляет приятную пикантность.

Жарить молодую капусту стоит на сливочном масле — оно дает нужную ароматную ноту и при термообработке намного лучше усваивается организмом чем жареное растительное масло.

Главред расскажет рецепт идеальной молодой капусты.

Вам понадбиться:

головка молодой капусты 700-800г

яйца 2 штуки

100г твердого сыра

30г сливочного масла

1/2 ч.л. соли

Сыр натереть на крупной терке. Капусту помыть, очистить от верхних потертых листьев, разрезать вдоль пополам, вырезать кочерыжку с каждой половинки (кочерыжка в приготовлении не понадобится).

Каждую половинку разрезать продольно на три части. Нашинковать всю капусту. На среднем огне растопить сливочное масло.

Выложить на хорошо прогретую сковороду со сливочным маслом всю капусту, посолить (половинка чайной ложки). Аккуратно и тщательно перемешать.

От соли капуста начнет потихоньку пускать сок. Помешивая время от времени, жарьте капусту на среднем огне около 20 минут. Капусту жарить без крышки. Если капусту используете старую при жарке добавьте немного воды (2-3 ст. ложки).

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Когда капуста немного подрумянится нужно вбить яйца и добавить сыр. Все хорошенько перемешать и прожарить еще 3-4 минуты.

Затем закрыть крышкой и снять с плиты. Дать отдохнуть 5-10 минут. Подавать блюдо теплым.

Приятного аппетита!