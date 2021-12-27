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Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе

27 декабря 2021, 16:38

Эти вкуснейшие блюда будут украшение вашего новогоднего стола.

новый год
Рецепты на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже близко, а праздничный стол и вкусные напитки должны быть приготовлены заранее. Как отмечают специалисты, на новогоднем столе должны быть продукты только свежие и никаких полуфабрикатов не должно быть.

Стоит отказаться от рыбных продуктов и отдать предпочтение мясным. Тигр хищное животное и любит вкусное.

Готовить мясо или птицу стоит целиком и только на праздничном столе разрезать.

Что нужно приготовить на Новый год 2022

  • Различные виды мяса
  • Свежие фрукты
  • Много зелени
  • Мясные салаты
  • Заливное или холодец
  • Горячие блюда (картошка, овощи гриль)
  • Сырная тарелка
  • Десерты

Что нельзя готовить на Новый год 2022

  • Говядину
  • Рыбные блюда
  • Морепродукты
  • Каши

Какие напитки нельзя ставить на Новый год 2022

Тигр не любит много шума и веселья. Потому и крепких напитков на новогоднем столе не должно быть. Можно пригубить немного вина или выпить ликера.

Салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

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  • Куриное филе - 2 штуки
  • Виноград без косточек
  • Лук - 1 штука
  • Сыр твердый - 150 грамм
  • Орехи
  • Лимон
  • Майонез
  • Соль, перец - по вкусу

Филе хорошо помыть и отварить. Нарезать кубиками и отправить в салатник.

Сыр порезать небольшими кубиками.

Лук нарезать кольцами или полукольцами.

Грецкие орехи или ваши любимые измельчить и добавить в салат.

Виноград хорошо вымыть и разрезать на половинки.

Сбрызнуть все лимонным соком и добавить 1 столовую ложку майонеза или греческого йогурта.

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Посолить и поперчить по вкусу. Получается идеальный салат на Новый год 2022.

Закуска на Новый год 2022 с грибами - рецепт

Вам понадобится:

  • Маринованные грибы - 200 грамм
  • Огурец - 2 штуки
  • Палочки крабовые - 1 пачка
  • Сыр - 100 г
  • Майонез или сметана
  • Зелень - по вкусу

На красивое праздничное блюдо мелко нарезаем укроп и петрушку и посыпаем.

Далее моем, чистим огурцы и нарезаем маленькими кружочками.

Нарезаем крабовые палочки, сыр натереть на крупной терке и можно добавить яйца.

Заправляем все майонезом или сметаной и выкладываем на огурцы в виде шариков.

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Сверху аккуратно кладем шапочку грибную и можно украсить оливками.

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