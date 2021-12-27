Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе

Рецепты на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже близко, а праздничный стол и вкусные напитки должны быть приготовлены заранее. Как отмечают специалисты, на новогоднем столе должны быть продукты только свежие и никаких полуфабрикатов не должно быть.

Стоит отказаться от рыбных продуктов и отдать предпочтение мясным. Тигр хищное животное и любит вкусное.

Готовить мясо или птицу стоит целиком и только на праздничном столе разрезать.

Что нужно приготовить на Новый год 2022

Различные виды мяса

Свежие фрукты

Много зелени

Мясные салаты

Заливное или холодец

Горячие блюда (картошка, овощи гриль)

Сырная тарелка

Десерты

Что нельзя готовить на Новый год 2022

Говядину

Рыбные блюда

Морепродукты

Каши

Какие напитки нельзя ставить на Новый год 2022

Тигр не любит много шума и веселья. Потому и крепких напитков на новогоднем столе не должно быть. Можно пригубить немного вина или выпить ликера.

Салат на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

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Куриное филе - 2 штуки

Виноград без косточек

Лук - 1 штука

Сыр твердый - 150 грамм

Орехи

Лимон

Майонез

Соль, перец - по вкусу

Филе хорошо помыть и отварить. Нарезать кубиками и отправить в салатник.

Сыр порезать небольшими кубиками.

Лук нарезать кольцами или полукольцами.

Грецкие орехи или ваши любимые измельчить и добавить в салат.

Виноград хорошо вымыть и разрезать на половинки.

Сбрызнуть все лимонным соком и добавить 1 столовую ложку майонеза или греческого йогурта.

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Посолить и поперчить по вкусу. Получается идеальный салат на Новый год 2022.

Закуска на Новый год 2022 с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Маринованные грибы - 200 грамм

Огурец - 2 штуки

Палочки крабовые - 1 пачка

Сыр - 100 г

Майонез или сметана

Зелень - по вкусу

На красивое праздничное блюдо мелко нарезаем укроп и петрушку и посыпаем.

Далее моем, чистим огурцы и нарезаем маленькими кружочками.

Нарезаем крабовые палочки, сыр натереть на крупной терке и можно добавить яйца.

Заправляем все майонезом или сметаной и выкладываем на огурцы в виде шариков.

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Сверху аккуратно кладем шапочку грибную и можно украсить оливками.

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