Список запрещенных блюд на Новый год 2022: что нельзя готовить и какие блюда должны стоять на столе

Эти вкуснейшие блюда будут украшение вашего новогоднего стола.
Новый год 2022 уже близко, а праздничный стол и вкусные напитки должны быть приготовлены заранее. Как отмечают специалисты, на новогоднем столе должны быть продукты только свежие и никаких полуфабрикатов не должно быть.
Стоит отказаться от рыбных продуктов и отдать предпочтение мясным. Тигр хищное животное и любит вкусное.
Готовить мясо или птицу стоит целиком и только на праздничном столе разрезать.
Что нужно приготовить на Новый год 2022
- Различные виды мяса
- Свежие фрукты
- Много зелени
- Мясные салаты
- Заливное или холодец
- Горячие блюда (картошка, овощи гриль)
- Сырная тарелка
- Десерты
Что нельзя готовить на Новый год 2022
- Говядину
- Рыбные блюда
- Морепродукты
- Каши
Какие напитки нельзя ставить на Новый год 2022
Тигр не любит много шума и веселья. Потому и крепких напитков на новогоднем столе не должно быть. Можно пригубить немного вина или выпить ликера.
Салат на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Куриное филе - 2 штуки
- Виноград без косточек
- Лук - 1 штука
- Сыр твердый - 150 грамм
- Орехи
- Лимон
- Майонез
- Соль, перец - по вкусу
Филе хорошо помыть и отварить. Нарезать кубиками и отправить в салатник.
Сыр порезать небольшими кубиками.
Лук нарезать кольцами или полукольцами.
Грецкие орехи или ваши любимые измельчить и добавить в салат.
Виноград хорошо вымыть и разрезать на половинки.
Сбрызнуть все лимонным соком и добавить 1 столовую ложку майонеза или греческого йогурта.
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Посолить и поперчить по вкусу. Получается идеальный салат на Новый год 2022.
Закуска на Новый год 2022 с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Маринованные грибы - 200 грамм
- Огурец - 2 штуки
- Палочки крабовые - 1 пачка
- Сыр - 100 г
- Майонез или сметана
- Зелень - по вкусу
На красивое праздничное блюдо мелко нарезаем укроп и петрушку и посыпаем.
Далее моем, чистим огурцы и нарезаем маленькими кружочками.
Нарезаем крабовые палочки, сыр натереть на крупной терке и можно добавить яйца.
Заправляем все майонезом или сметаной и выкладываем на огурцы в виде шариков.
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Сверху аккуратно кладем шапочку грибную и можно украсить оливками.
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