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Уникальные идеи для любой хозяйки: что приготовить из масла от шпрот, чтобы блюдо стало неповторимым

11 февраля 2022, 14:55

Куда применить масло от шпрот и как его использовать для приготовления блюд.

Куда использовать масло от шпрот рецепты
Куда применить масло от шпрот и что приготовить рецепты / pixabay

Многие из нас любят различные консервы, и шпроты одни из них. Со шпротами хозяйки часто готовят различные закуски и салаты, а вот масло выливают.

Мы решили вам рассказать несколько рецептов, куда можно применить масло от шпрот, чтобы ваше блюдо стало превосходным.

Простые и универсальные рецепты помогут вам в приготовлении блюд.

Соус из масла от шпрот с яйцом

Вам понадобится:

  • Масло от шпрот - 5 столовых ложек
  • Яйцо - 1 штука
  • Соль, сахар
  • Горчица не сильно острая
  • Лимонный сок

Яйцо вымыть и отделить желток от белка.

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Желток взбить венчиком с 1 чайной ложкой горчицы, добавить соль и сахар.

Добавляем масло от шпрот и хорошо взбиваем. Можно это все сделать в блендере.

Разрезать половину лимона и выдавить в соус из масла шпрот, хорошо перемешать.

Можно использовать соус для заправки салатов и рыбы.

Вкуснейший маринованный лук с маслом из-под шпрот

рыба
Что приготовить из шпрот рецепт / goodfon

Вам понадобится:

  • Зеленый лук - 1 пучок
  • Красный лук - 2 штуки
  • Масло от шпрот
  • Уксус

Лук хорошо помыть и порезать. Красный лук почистить, разрезать пополам и мелко порубить.

Переложить лук в стеклянный судок с крышкой.

Залить лук маслом от шпрот, немного посолить, добавить 2 чайные ложки уксуса и хорошо перемешать.

Стеклянную посуду закрыть пищевой пленкой или крышкой и отправить в холодильник на 12 часов.

Идеальный маринованный лук можно подавать к столу с любым гарниром.

Где еще можно применить масло от шпрот

  • На масле от шпрот можно жарить рыбу
  • Маслом от шпрот можно заправить рыбный салат из сардины
  • Уха станет вкуснее и ароматнее, если добавить 2 ложки масла от шпрот

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рецепт шпроты
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