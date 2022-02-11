Уникальные идеи для любой хозяйки: что приготовить из масла от шпрот, чтобы блюдо стало неповторимым

Куда применить масло от шпрот и что приготовить рецепты / pixabay

Многие из нас любят различные консервы, и шпроты одни из них. Со шпротами хозяйки часто готовят различные закуски и салаты, а вот масло выливают.

Мы решили вам рассказать несколько рецептов, куда можно применить масло от шпрот, чтобы ваше блюдо стало превосходным.

Простые и универсальные рецепты помогут вам в приготовлении блюд.

Соус из масла от шпрот с яйцом

Вам понадобится:

Масло от шпрот - 5 столовых ложек

Яйцо - 1 штука

Соль, сахар

Горчица не сильно острая

Лимонный сок

Яйцо вымыть и отделить желток от белка.

Реклама

Желток взбить венчиком с 1 чайной ложкой горчицы, добавить соль и сахар.

Добавляем масло от шпрот и хорошо взбиваем. Можно это все сделать в блендере.

Разрезать половину лимона и выдавить в соус из масла шпрот, хорошо перемешать.

Можно использовать соус для заправки салатов и рыбы.

Вкуснейший маринованный лук с маслом из-под шпрот

Что приготовить из шпрот рецепт / goodfon

Вам понадобится:

Зеленый лук - 1 пучок

Красный лук - 2 штуки

Масло от шпрот

Уксус

Лук хорошо помыть и порезать. Красный лук почистить, разрезать пополам и мелко порубить.

Переложить лук в стеклянный судок с крышкой.

Залить лук маслом от шпрот, немного посолить, добавить 2 чайные ложки уксуса и хорошо перемешать.

Стеклянную посуду закрыть пищевой пленкой или крышкой и отправить в холодильник на 12 часов.

Идеальный маринованный лук можно подавать к столу с любым гарниром.

Где еще можно применить масло от шпрот

На масле от шпрот можно жарить рыбу

Маслом от шпрот можно заправить рыбный салат из сардины

Уха станет вкуснее и ароматнее, если добавить 2 ложки масла от шпрот

Читайте также: