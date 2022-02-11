Уникальные идеи для любой хозяйки: что приготовить из масла от шпрот, чтобы блюдо стало неповторимым

Куда применить масло от шпрот и как его использовать для приготовления блюд.
Многие из нас любят различные консервы, и шпроты одни из них. Со шпротами хозяйки часто готовят различные закуски и салаты, а вот масло выливают.
Мы решили вам рассказать несколько рецептов, куда можно применить масло от шпрот, чтобы ваше блюдо стало превосходным.
Простые и универсальные рецепты помогут вам в приготовлении блюд.
Соус из масла от шпрот с яйцом
Вам понадобится:
- Масло от шпрот - 5 столовых ложек
- Яйцо - 1 штука
- Соль, сахар
- Горчица не сильно острая
- Лимонный сок
Яйцо вымыть и отделить желток от белка.
Желток взбить венчиком с 1 чайной ложкой горчицы, добавить соль и сахар.
Добавляем масло от шпрот и хорошо взбиваем. Можно это все сделать в блендере.
Разрезать половину лимона и выдавить в соус из масла шпрот, хорошо перемешать.
Можно использовать соус для заправки салатов и рыбы.
Вкуснейший маринованный лук с маслом из-под шпрот
Вам понадобится:
- Зеленый лук - 1 пучок
- Красный лук - 2 штуки
- Масло от шпрот
- Уксус
Лук хорошо помыть и порезать. Красный лук почистить, разрезать пополам и мелко порубить.
Переложить лук в стеклянный судок с крышкой.
Залить лук маслом от шпрот, немного посолить, добавить 2 чайные ложки уксуса и хорошо перемешать.
Стеклянную посуду закрыть пищевой пленкой или крышкой и отправить в холодильник на 12 часов.
Идеальный маринованный лук можно подавать к столу с любым гарниром.
Где еще можно применить масло от шпрот
- На масле от шпрот можно жарить рыбу
- Маслом от шпрот можно заправить рыбный салат из сардины
- Уха станет вкуснее и ароматнее, если добавить 2 ложки масла от шпрот
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