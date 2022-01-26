Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецепт

Вкуснейшие чипсы из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Гости на пороге, а приготовить вкусную и полезную закуску не успели? Мы советуем обратить внимание на эти рецепты.

Удивительно простой рецепт чипсов из лаваша. Готовить всего 2 минуты, а удовольствия получите на весь вечер.

Под рукой должен быть только лаваш и масло.

Чипсы из лаваша в микроволновке - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 лист

Оливковое масло или растительное

Соль, специи по вкусу

Лаваш порезать на кубики, или полосочки.

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Сложить в глубокую миску и обильно полить оливковым маслом.

Смешать соль, специи, паприку и прованские травы.

Положите в блюдо, для микроволновки и отправьте в микроволновку на 2 минуты.

Вкуснейшие и хрустящие чипсы за 2 минуты готовы.

Вкуснейшие чипсы из баклажана - рецепт

Вам понадобится:

Баклажан большой - 1 штука

Масло оливковое

Уксус бальзамический

Соль, сахар, специи - по вкусу

Баклажан хорошо помыть и нарезать слайсами или тонкими кольцами.

Смешать бальзамический уксус 1 столовую ложку, оливковое масло 1 столовую ложку, сахар, соль и специи.

Смочить баклажаны в маринаде для чипсов.

Разогреть духовку до 180 градусов.

На противень с бумагой для выпечки положить баклажаны, и выпекать чипсы 20-25 минут.

Чипсы из баклажана рецепт / ua.depositphotos.com

Чипсы из огурца - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 400 грамм

Масло оливковое

Соль, травы прованские

Сыр Пармезан

Огурцы хорошо помыть и нарезать тонкими кольцами.

Соль, перец, прованские травы смешать и добавить к оливковому маслу.

Каждую дольку огурца полить оливковым маслом со специями и положить на противень.

Посыпать тертым Пармезаном.

Готовим огуречные чипсы в духовке 9 минут при температуре 180 градусов.

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