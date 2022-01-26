Вкуснейшие и хрустящие чипсы из лаваша за 2 минуты: простой рецепт

Удивительно простые и вкусные рецепты чипсов на скорую руку.
Гости на пороге, а приготовить вкусную и полезную закуску не успели? Мы советуем обратить внимание на эти рецепты.
Удивительно простой рецепт чипсов из лаваша. Готовить всего 2 минуты, а удовольствия получите на весь вечер.
Под рукой должен быть только лаваш и масло.
Чипсы из лаваша в микроволновке - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 лист
- Оливковое масло или растительное
- Соль, специи по вкусу
Лаваш порезать на кубики, или полосочки.
Сложить в глубокую миску и обильно полить оливковым маслом.
Смешать соль, специи, паприку и прованские травы.
Положите в блюдо, для микроволновки и отправьте в микроволновку на 2 минуты.
Вкуснейшие и хрустящие чипсы за 2 минуты готовы.
Вкуснейшие чипсы из баклажана - рецепт
Вам понадобится:
- Баклажан большой - 1 штука
- Масло оливковое
- Уксус бальзамический
- Соль, сахар, специи - по вкусу
Баклажан хорошо помыть и нарезать слайсами или тонкими кольцами.
Смешать бальзамический уксус 1 столовую ложку, оливковое масло 1 столовую ложку, сахар, соль и специи.
Смочить баклажаны в маринаде для чипсов.
Разогреть духовку до 180 градусов.
На противень с бумагой для выпечки положить баклажаны, и выпекать чипсы 20-25 минут.
Чипсы из огурца - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 400 грамм
- Масло оливковое
- Соль, травы прованские
- Сыр Пармезан
Огурцы хорошо помыть и нарезать тонкими кольцами.
Соль, перец, прованские травы смешать и добавить к оливковому маслу.
Каждую дольку огурца полить оливковым маслом со специями и положить на противень.
Посыпать тертым Пармезаном.
Готовим огуречные чипсы в духовке 9 минут при температуре 180 градусов.
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