Вкуснейший рулет из шпината по секретному рецепту: готовить всего 15 минут

Идеально вкусный рулет из шпината с красной рыбой и сливочным сыром.
Шпинат - очень полезный и вкусный продукт, который так часто любят кушать женщины. Из шпината готовят всевозможные салаты, супы, смузи.
Шпинат помогает возобновить иммунитет и хорошо помогает для здоровья кожи.
Сегодня расскажем вам очень простой и вкусный рецепт рулета из шпината, который точно полюбят ваши близкие.
Рулет из шпината с сыром и лососем - рецепт
Вам понадобится:
- Шпинат - 1 пучок (150 гр)
- Сливочный сыр
- Яйца
- Лосось или форель
Шпинат вымыть, залить горячей водой и проварить 2 минуты. Промыть шпинат холодной водой, и полностью извлечь жидкость.
В блендер добавляем шпинат, три желтка, соль.
Взбить до жидкого теста.
Аккуратно взбить белки 2 минуты и добавить к тесту.
Разогреть духовку до 180 градусов. На противень разложить ровным слоем тесто из шпината и выпекать 10 минут.
Пока рулет из шпината запекается, в сливочный сыр добавляем немного укропа и лимонного сока.
Нарезать тонкими слайсами лосось.
Достаем шпинат из духовки, смазываем сливочным сыром, добавляем лосось и аккуратно сворачиваем в рулет.
Отправляем в холодильник на один час.
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