Вкуснейший рулет из шпината по секретному рецепту: готовить всего 15 минут

Рулет из шпината рецепт / ua.depositphotos.com

Шпинат - очень полезный и вкусный продукт, который так часто любят кушать женщины. Из шпината готовят всевозможные салаты, супы, смузи.

Шпинат помогает возобновить иммунитет и хорошо помогает для здоровья кожи.

Сегодня расскажем вам очень простой и вкусный рецепт рулета из шпината, который точно полюбят ваши близкие.

Рулет из шпината с сыром и лососем - рецепт

Вам понадобится:

Шпинат - 1 пучок (150 гр)

Сливочный сыр

Яйца

Лосось или форель

Шпинат вымыть, залить горячей водой и проварить 2 минуты. Промыть шпинат холодной водой, и полностью извлечь жидкость.

В блендер добавляем шпинат, три желтка, соль.

Взбить до жидкого теста.

Аккуратно взбить белки 2 минуты и добавить к тесту.

Разогреть духовку до 180 градусов. На противень разложить ровным слоем тесто из шпината и выпекать 10 минут.

Пока рулет из шпината запекается, в сливочный сыр добавляем немного укропа и лимонного сока.

Нарезать тонкими слайсами лосось.

Достаем шпинат из духовки, смазываем сливочным сыром, добавляем лосось и аккуратно сворачиваем в рулет.

Отправляем в холодильник на один час.

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