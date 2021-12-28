Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минут

Рецепт салата Тигренок на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Новый год 2022 уже стучит к нам в двери. Мы решили рассказать вам удивительно простой рецепт салата Тигренок, или лапка Тигра, ведь покровителем 2022 года будет Тигр.

Такой салат станет настоящей находкой новогоднего праздника. Вы и Тигра задобрите и гости останутся довольны.

Салат на Новый год 2022 Тигриная лапка - рецепт

Вам понадобится:

Отварное филе или копченая курица - 250 грамм

Яйца - 4 штуки

Лук - 1 штука

Уксус яблочный

Сыр твердый или Пармезан - 100 грамм

Маслины

Орехи

Майонез

Если выбрали куриное филе, стоит его отварить и порезать на мелкие кусочки.

Яйца отварить 10 минут, почистить и порезать соломкой.

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Салат Тигриная лапка на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

Лук порезать и залить яблочным уксусом на 5 минут, чтобы ушла вся горечь.

Блюдо для салата немного смазать майонезом и начинаем выкладывать Тигриную лапку.

Выкладываем мясо, яйца, лук, снова мясо, орехи, сыр, вторую часть яиц и каждый слой хорошо смазываем майонезом.

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Украшаем салат маслинами и сыром.

Салат Тигр на Новый год 2022 / ua.depositphotos.com

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