Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минут

Вкуснейший салат в виде Тигра на Новый год 2022 станет идеальным на вашем праздничном столе.
Новый год 2022 уже стучит к нам в двери. Мы решили рассказать вам удивительно простой рецепт салата Тигренок, или лапка Тигра, ведь покровителем 2022 года будет Тигр.
Такой салат станет настоящей находкой новогоднего праздника. Вы и Тигра задобрите и гости останутся довольны.
Салат на Новый год 2022 Тигриная лапка - рецепт
Вам понадобится:
- Отварное филе или копченая курица - 250 грамм
- Яйца - 4 штуки
- Лук - 1 штука
- Уксус яблочный
- Сыр твердый или Пармезан - 100 грамм
- Маслины
- Орехи
- Майонез
Если выбрали куриное филе, стоит его отварить и порезать на мелкие кусочки.
Яйца отварить 10 минут, почистить и порезать соломкой.
Лук порезать и залить яблочным уксусом на 5 минут, чтобы ушла вся горечь.
Блюдо для салата немного смазать майонезом и начинаем выкладывать Тигриную лапку.
Выкладываем мясо, яйца, лук, снова мясо, орехи, сыр, вторую часть яиц и каждый слой хорошо смазываем майонезом.
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Украшаем салат маслинами и сыром.
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