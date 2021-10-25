УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 рецепта

25 октября 2021, 10:13

Быстрые и вкусные рецепты макарон, которые не ударят по кошельку.

Как правильно варить макароны
Как правильно варить макароны / ua.depositphotos.com/

Макароны, бесспорно, одно из самых популярных блюд в мире. Совсем не удивительно, что любители итальянской пасты отмечают День пасты. В 2021 году он приходится на 25 октября.

О праздниках самого холодного осеннего месяца, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

Всемирный день макарон отмечается с 1995 года. Праздник объединяет всех любителей простого итальянского угощения. Существует более 500 видов пасты: ракушки, спиральки, трубочки, перья – и это еще не полный список!

Как правильно варить макароны

Время приготовления макарон 7-10 минут. Однако стоит обращать внимание на время варки, указанное на упаковке. У каждого производителя оно может отличаться.

Чтобы паста не разварилась и склеивалась, нужно соблюдать правила варки, которые помогут достичь состояния al dente.

Реклама

Воду нужно рассчитывать таким образом: на 100 грамм пасты берем 1 литр воды. Главное, чтобы макаронам не было "тесно" в кастрюле.

Макароны нужно бросать только в кипящую воду, иначе они просто слипнутся. Перед тем, как добавить пасту в кастрюлю подсолите воду. 1 ч. л. соли с горкой достаточно.

После того, как макароны оказались в кастрюле необходимо убавить огонь до среднего и перемешать изделия. Периодически помешивать их во время варки.

Готовую пасту откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Не стоит промывать макароны под проточной водой.

В готовое блюдо добавьте сливочное или растительное масло.

Читайте такжеПовар из Италии раскрыла секрет идеальных макарон

Бюджетные блюда из макарон - макароны с колбасой и сыром

Вам понадобится:

  • макароны твердых сортов 200 г;
  • колбаса вареная 50 г;
  • колбаса полукопченая или копченая 50 г;
  • сыр твердый 50 г;
  • масло сливочное 30 г;
  • соус томатный 2 ст. л.;
  • вода или бульон 50 мл;
  • соль и перец черный свежемолотый по вкусу;
  • итальянские травы 0,25 ч. л.;
  • укроп несколько веточек.

Отварить макароны.

Нарезать два вида колбасы соломкой.

Растопить на сковороде сливочное масло и добавить колбасу. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

К колбасе добавляем макароны и жарим 1 минуту.

Томатный соус размешиваем с водой и бульоном и добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем соль по вкусу и итальянские травы.

Натираем сыр на крупной терке и добавляем в сковороду. Затем нужно посыпать укропом (можно заменить любой другой зеленью по вкусу), перемешать и выключить огонь.

Подавать блюдо горячим.

Бюджетные блюда из макарон
Макароны с колбасой рецепт / ua.depositphotos.com/

Макароны с фаршем

Вам понадобится:

  • Фарш мясной 300 г.
  • Макароны "перья" 300 г.
  • Мякоть помидоров 100 г.
  • Луковица 1 шт.
  • Зубчик чеснока 2-3 шт.
  • Растительное масло 2-3 ст. л.
  • Сушеный базилик 1/2 ч. л.
  • Сахар 1 щепотка.
  • Соль, перец по вкусу.

Обжариваем на сковороде мелко порезанный лук и чеснок до золотистого цвета.

Добавляем фарш и разминаем его вилкой. Жарить 5-7 минут, постоянно помешивая.

Добавляем специи, мякоть помидоров и щепотку сахара. Перемешиваем массу и добавляем сушеный базилик.

Затем добавляем предварительно отваренные макароны. Они должны быть горячими.

Перемешать все ингредиенты. Вкусный ужин готов!

Бюджетные блюда из макарон
Макароны с фаршем - рецепт / ua.depositphotos.com/

viber
макароны рецепты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатствоВ них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Самые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край светаСамые модные сапоги зима 2021 2022, в которых захочется шагать хоть на край света Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Всемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к праздникуВсемирный день учителя 2021: душевные поздравления и картинки к празднику

Последние новости

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 рецепта

09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

09:40

Пандемии осталось меньше года: Данилов спрогнозировал сроки победы над COVID-19 Видео

Реклама
09:24

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

09:19

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

09:09

В Украине резкий спад суточной заболеваемости COVID-19: выявлено менее 15 тысяч заражений Видео

08:51

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

08:45

Украину заморозит до -9 градусов: синоптики рассказали, где врежет дубак Видео

08:07

Худшее – впереди: Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 – эксперт Видео

08:00

Автобусы и поезда – с сертификатом или тестом: новые правила карантина на Запорожчине с 25 октября Видео

07:10

Вступление в НАТО и захват Россией левобережной Украины: эксперт предупредил об опасном сценарии Видео

06:47

Лучший выход – вывод войск с Крыма и Донбасса: у Зеленского пригрозили Путину ракетами на Москву Видео

06:37

Газовая война: Украина ничего не делая больно бьет по Путину мнение

05:28

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и газовый кризис в Европе: эксперт объяснил сделку Зеленского с Россией Видео

05:16

Ученые рассказали, как приобрести "супериммунитет" от COVID-19 Видео

04:22

День маркетолога 2021 в Украине: прикольные картинки и поздравления к празднику

03:55

Приметы на 25 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

03:18

Скончался звезда сериала "Друзья" Видео

Реклама
02:20

Пассажир показал, как обойти правила и попасть в поезд без COVID-сертификата

01:51

Патриарх Варфоломей попал в больницу США: стало известно о его состоянии Видео

01:50

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

00:46

Стало известно, какие знаки Зодиака самые лучшие друзья

00:28

Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу Видео

24 октября, воскресенье
23:57

В России поведали подробности задержания литовских чиновников-рыбаков

23:22

В ВОЗ сделали громкое заявление о преодолении пандемии COVID-19 Видео

23:00

Милевский слезно распрощался с фанатами "Динамо": легендарный форвард ушел из большого спорта Видео

22:28

"Поэтому я такая эмоциональная": Екатерина Кухар в эфире "Танцев со звездами" заявила о беременности Видео

22:26

На Херсонщине в лесу обнаружили тело копа

22:14

Украина выбрала представителя для Детского Евровидения-2021: кто поедет в Париж Видео

21:53

Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

21:47

Увеличат вдвое: в Украине изменится формула прожиточного минимума Видео

21:30

Геомагнитная буря атакует 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

21:14

Страшное ДТП на Херсонщине: водитель-подросток убил троих несовершеннолетних, еще двое в больнице

20:48

"Адский удар по семьям": в МИД РФ обвинили США в садизме

20:42

Омбудсмен потребовала перевести Саакашвили в другую больницу

20:23

В России задержали литовских чиновников, которые плыли на лодке

20:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

20:01

"Холостячка" Даша Квиткова ошеломила голым фото спустя три месяца после родов

Реклама
19:39

Штамм Дельта: три основные особенности течения болезни мнение

19:36

Почему опасно лечить насморк домашними методами: ответ специалиста

19:23

Врач назвала главную ошибку невакцинированных украинцев Видео

19:10

"Любовь спасет мир": Брежнева похвасталась дорогим подарком от Меладзе

18:44

Зеленский согласовал кандидатуру нового министра обороны: СМИ назвали имя

18:32

Скончался "отец" "Улиц разбитых фонарей" Видео

18:28

Запорожская область усиливает карантин: какие документы необходимы Видео

17:54

Под Москвой разбился самолет: все находившиеся на борту погибли

17:39

В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом

17:24

Назван виновник смерти украинки Хатчинс на съемках фильма с Болдуином - СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять