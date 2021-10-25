Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 рецепта

Как правильно варить макароны / ua.depositphotos.com/

Макароны, бесспорно, одно из самых популярных блюд в мире. Совсем не удивительно, что любители итальянской пасты отмечают День пасты. В 2021 году он приходится на 25 октября.

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Всемирный день макарон отмечается с 1995 года. Праздник объединяет всех любителей простого итальянского угощения. Существует более 500 видов пасты: ракушки, спиральки, трубочки, перья – и это еще не полный список!

Как правильно варить макароны

Время приготовления макарон 7-10 минут. Однако стоит обращать внимание на время варки, указанное на упаковке. У каждого производителя оно может отличаться.

Чтобы паста не разварилась и склеивалась, нужно соблюдать правила варки, которые помогут достичь состояния al dente.

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Воду нужно рассчитывать таким образом: на 100 грамм пасты берем 1 литр воды. Главное, чтобы макаронам не было "тесно" в кастрюле.

Макароны нужно бросать только в кипящую воду, иначе они просто слипнутся. Перед тем, как добавить пасту в кастрюлю подсолите воду. 1 ч. л. соли с горкой достаточно.

После того, как макароны оказались в кастрюле необходимо убавить огонь до среднего и перемешать изделия. Периодически помешивать их во время варки.

Готовую пасту откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Не стоит промывать макароны под проточной водой.

В готовое блюдо добавьте сливочное или растительное масло.

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Бюджетные блюда из макарон - макароны с колбасой и сыром

Вам понадобится:

макароны твердых сортов 200 г;

колбаса вареная 50 г;

колбаса полукопченая или копченая 50 г;

сыр твердый 50 г;

масло сливочное 30 г;

соус томатный 2 ст. л.;

вода или бульон 50 мл;

соль и перец черный свежемолотый по вкусу;

итальянские травы 0,25 ч. л.;

укроп несколько веточек.

Отварить макароны.

Нарезать два вида колбасы соломкой.

Растопить на сковороде сливочное масло и добавить колбасу. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки.

К колбасе добавляем макароны и жарим 1 минуту.

Томатный соус размешиваем с водой и бульоном и добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем соль по вкусу и итальянские травы.

Натираем сыр на крупной терке и добавляем в сковороду. Затем нужно посыпать укропом (можно заменить любой другой зеленью по вкусу), перемешать и выключить огонь.

Подавать блюдо горячим.

Макароны с колбасой рецепт / ua.depositphotos.com/

Макароны с фаршем

Вам понадобится:

Фарш мясной 300 г.

Макароны "перья" 300 г.

Мякоть помидоров 100 г.

Луковица 1 шт.

Зубчик чеснока 2-3 шт.

Растительное масло 2-3 ст. л.

Сушеный базилик 1/2 ч. л.

Сахар 1 щепотка.

Соль, перец по вкусу.

Обжариваем на сковороде мелко порезанный лук и чеснок до золотистого цвета.

Добавляем фарш и разминаем его вилкой. Жарить 5-7 минут, постоянно помешивая.

Добавляем специи, мякоть помидоров и щепотку сахара. Перемешиваем массу и добавляем сушеный базилик.

Затем добавляем предварительно отваренные макароны. Они должны быть горячими.

Перемешать все ингредиенты. Вкусный ужин готов!