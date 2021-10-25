Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 рецепта

Быстрые и вкусные рецепты макарон, которые не ударят по кошельку.
Макароны, бесспорно, одно из самых популярных блюд в мире. Совсем не удивительно, что любители итальянской пасты отмечают День пасты. В 2021 году он приходится на 25 октября.
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Всемирный день макарон отмечается с 1995 года. Праздник объединяет всех любителей простого итальянского угощения. Существует более 500 видов пасты: ракушки, спиральки, трубочки, перья – и это еще не полный список!
Как правильно варить макароны
Время приготовления макарон 7-10 минут. Однако стоит обращать внимание на время варки, указанное на упаковке. У каждого производителя оно может отличаться.
Чтобы паста не разварилась и склеивалась, нужно соблюдать правила варки, которые помогут достичь состояния al dente.
Воду нужно рассчитывать таким образом: на 100 грамм пасты берем 1 литр воды. Главное, чтобы макаронам не было "тесно" в кастрюле.
Макароны нужно бросать только в кипящую воду, иначе они просто слипнутся. Перед тем, как добавить пасту в кастрюлю подсолите воду. 1 ч. л. соли с горкой достаточно.
После того, как макароны оказались в кастрюле необходимо убавить огонь до среднего и перемешать изделия. Периодически помешивать их во время варки.
Готовую пасту откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Не стоит промывать макароны под проточной водой.
В готовое блюдо добавьте сливочное или растительное масло.
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Бюджетные блюда из макарон - макароны с колбасой и сыром
Вам понадобится:
- макароны твердых сортов 200 г;
- колбаса вареная 50 г;
- колбаса полукопченая или копченая 50 г;
- сыр твердый 50 г;
- масло сливочное 30 г;
- соус томатный 2 ст. л.;
- вода или бульон 50 мл;
- соль и перец черный свежемолотый по вкусу;
- итальянские травы 0,25 ч. л.;
- укроп несколько веточек.
Отварить макароны.
Нарезать два вида колбасы соломкой.
Растопить на сковороде сливочное масло и добавить колбасу. Обжарить на среднем огне до золотистой корочки.
К колбасе добавляем макароны и жарим 1 минуту.
Томатный соус размешиваем с водой и бульоном и добавляем к остальным ингредиентам. Добавляем соль по вкусу и итальянские травы.
Натираем сыр на крупной терке и добавляем в сковороду. Затем нужно посыпать укропом (можно заменить любой другой зеленью по вкусу), перемешать и выключить огонь.
Подавать блюдо горячим.
Макароны с фаршем
Вам понадобится:
- Фарш мясной 300 г.
- Макароны "перья" 300 г.
- Мякоть помидоров 100 г.
- Луковица 1 шт.
- Зубчик чеснока 2-3 шт.
- Растительное масло 2-3 ст. л.
- Сушеный базилик 1/2 ч. л.
- Сахар 1 щепотка.
- Соль, перец по вкусу.
Обжариваем на сковороде мелко порезанный лук и чеснок до золотистого цвета.
Добавляем фарш и разминаем его вилкой. Жарить 5-7 минут, постоянно помешивая.
Добавляем специи, мякоть помидоров и щепотку сахара. Перемешиваем массу и добавляем сушеный базилик.
Затем добавляем предварительно отваренные макароны. Они должны быть горячими.
Перемешать все ингредиенты. Вкусный ужин готов!