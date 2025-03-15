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Что посадить на солнечной клумбе: самые засухоустойчивые многолетники

Анна Ярославская
15 марта 2025, 15:06
113
Засухоустойчивые растения - отличный вариант для создания красивых цветников в жарких и засушливых регионах.
Засухоустойчивые цветы
Какие засухоустойчивые цветы посадить на клумбе - список / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие уличные цветы любят жару и солнце
  • Какой сорт лаванды лучше всего подходит для более холодных регионов

Если у вас нет свободного времени, чтобы тратить его на уход за садом, то единственный выход - это посадить такие растения, которые не требуют много забот. В этом случае стоит обратить внимание на красивые засухоустойчивые растения. Они станут отличным вариантом для создания красивых цветников в жарких и засушливых регионах.

Главред разобрался, что посадить многолетнее на солнцепеке, чтобы не тратить силы и время на своевременные поливки.

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К слову, знали ли вы, что многолетники, которые не цветут, не менее красивы, чем цветущие растения. Детальнее читайте в материале: Стоит посадить ради шикарной листвы: какие многолетники посадить на клумбе.

Что посадить на солнечной клумбе

Многие многолетники хорошо растут даже на бедных почвах и требуют особого ухода и частого полива. Они отлично переносят длительную засуху и сохраняют свою высокую декоративность.

Итак, бесспорным украшением любого сада, а также отличным компаньоном для роз является шалфей. Они бывают разные как по высоте, так и по окраске соцветий. Огромной популярностью пользуются сине-фиолетовые сорта. Эти оттенки визуально расширяют пространство и привносят в сад ощущение прохлады, легкости и умиротворения.

Шалфей
Шалфей / Фото: pixabay

Синие и фиолетовые цветы шалфея идеально сочетаются с яркими оранжевыми и желтыми розами. Кустами шалфея можно украсить любую клумбу и миксбордер. Этот многолетник будет красиво смотреться вдоль садовых дорожек и в смешанной посадке с другими цветами.

Шалфей непритязателен к уходу и поливу. Он стойко переносит даже длительную жару и засуху.

Лаванда - еще одно красивое и неприхотливое в уходе растение. Существует много сортов, но в более холодных регионах лучше высаживать узколистную английскую лаванду, так как французские сорта в средней полосе не зимуют.

Это засухоустойчивое и невероятно эффектное растение красиво выглядит не только во время цветения. Его объемные пушистые кусты серебристо-сизого цвета хорошо сочетаются со многими садовыми культурами.

Лаванда
Лаванда / Фото pixabay.com

Из лаванды получаются шикарные бордюры. Она отлично поддается стрижке, может расти даже на сухих и супесчаных почвах и в своевременном поливе не нуждается.

Перовския (русский шалфей) - одно из самых выносливых, засухоустойчивых и совершенно неприхотливых растений. Его можно смело назвать растением для ленивых, так как перовския отлично растет сама по себе и спокойно выносит даже длительную жару и засуху.

Ажурные, сизые метелки этого неприхотливого многолетника очень удачно смотрятся на заднем плане цветника, а розы на их фоне выглядят просто потрясающе.

Перовския
Перовския / Фото: pixabay

Перовския создаст иллюзию воздушных облаков и обеспечит надежный тыл многим ярко цветущим многолетникам.

Таким же неприхотливым и выносливым многолетником является декоративный тысячелистник. Унекоторых растений диаметр соцветий достигает 20 см. Есть невероятно красивые махровые сорта разных оттенков.

Тысячелистник станет расти как на солнце, так и в тени, на любой почве и без особого ухода.

Тысячелистник
Тысячелистник / Фото: pixabay.com

Гайлардия также относится к засухоустойчивым цветам. Это растение отлично подойдет для создания яркого и беспроблемного цветника.

Также хорошо переносит засуху ее ближайшая родственница – астра альпийская. Многие садоводы относят ее к категории "посадил и забыл", так как астра растет и цветет сама по себе.

Этот неприхотливый, яркий многолетник обильно и долго цветет и в состоянии преобразить любую садовую клумбу.

Гайлардия
Гайлардия / Фото: pixabay.com

Невероятным украшением любого сада может стать засухоустойчивая юкка нитчатая. Она разрастается красивыми розетками из эффектной мечевидной листвы. Есть шикарные пестролистные формы, например, известный сорт Gold Heart.

Все юкки невероятно красиво цветут, выпуская высокие цветоносы с крупными ароматными колокольчиками сливочного цвета.

Юкка нитчатая
Юкка нитчатая / Фото: pixabay.com

Гипсофила метельчатая создаст в саду потрясающий эффект легкой дымки. Это морозостойкое и засухоустойчивое растение. Существуют розовоцветковые и белоцветковые многолетние сорта с диаметром кустов около одного метра. Гипсофила придаст любому цветнику объем и воздушность.

Гипсофила
Гипсофила / Фото: pixabay.com

Ранее Главред писал, какие цветы лучше растут в тени - самые красивые и неприхотливые многолетники.

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