Что посеять в ноябре для раннего урожая: лучшие дни для посева семян

Посадка семян в ноябре позволяет подготовиться к весеннему урожаю заранее, обеспечивая ранний старт для растений в следующем сезоне.

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Что посеять в ноябре для раннего урожая - лучшие дни для посева / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Ноябрь - особенный месяц для огородников, ведь погода в это время непредсказуема и может меняться от снега до тепла. По словам блогера и профессиональной садовода, автора YouTube канала "Дом и приусадебный участок" по имени Надежда, осенью стоит сеять только морозостойкие культуры, способные пережить низкие температуры и обеспечить ранний весенний урожай.

Главред выяснил, что посеять в ноябре для раннего урожая и какие лучшие дни для посева семян в 2024 году.

Как сажать укроп в ноябре 2024 года

Укроп является одной из самых популярных культур для посадки в ноябре.

"Укроп можно высевать круглый год. В ноябре важно дождаться, пока температура опустится до +3°C", - отмечает эксперт.

Посев более густым слоем позволяет растениям быстро укорениться и защитить их от морозов, что обеспечит свежий урожай зелени уже в начале мая.

Как сажать петрушку в ноябре 2024 года

Петрушка хорошо переносит холод и выдерживает морозы до -9°C, что делает ее идеальной для осеннего посева.

"Ее семена можно высевать уже в начале ноября", - говорит садовод.

Она советует заглубить семена на 1-2 см, чтобы обеспечить защиту от мороза и стимулировать ранний весенний рост.

Как сажать кинзу в ноябре 2024 года

Кориандр и кинзу также можно высевать в ноябре.

"Их семена лучше заглублять на 1-2 см, что позволяет прорастать даже в холодный сезон", - отмечает эксперт.

Эти растения хорошо приживаются даже при низких температурах, а их свежая зелень дополняет весенние блюда.

Как сажать рукколу в ноябре 2024 года

Руккола, как объясняет садовод, остается зеленью на грядках даже при нулевых температурах. Ее нужно сажать глубже, чем другие травы, чтобы защитить от мороза. Это позволит получить ранний урожай рукколы, которая придает неповторимый вкус весенним салатам.

Можно ли сажать морковь рядом с салатом

Листья салата чаще всего сеют одновременно с морковью под зиму.

"Мы мешаем немного семян листьев салата с морковью, и уже ранней весной видим первые зеленые всходы" - делится Надежда. Эта комбинация позволяет собрать свежий урожай салата уже в марте, тогда как морковь продолжает расти.

Как сажать щавель в ноябре 2024 года

Щавель прекрасно приживается при холодной погоде и выдерживает небольшие заморозки. Его семена заглубляют на 1 см для лучшего укоренения.

"Щавель придает весенним блюдам приятную кислинку, а также является источником витаминов и минералов", - добавляет садовод.

Как сажать шпинат в ноябре 2024 года

Шпинат можно сеять вплоть до наступления морозов.

"Семена шпината следует сажать на глубину 2-3 см, и уже весной вы сможете наслаждаться свежей зеленью", - советует эксперт.

Это однолетнее растение, которое быстро растет и подходит для осеннего посева, что позволяет собрать урожай шпината даже раньше.

Смотрите видео о том, что посеять в ноябре для раннего урожая:

Лучшие дни для посева семян в ноябре 2024 года: лучшие дни для посева семян

Посадка в ноябре требует внимания к лунному циклу, который может существенно повлиять на развитие растений.

"Растущая Луна в Козероге приходится на 6 и 7 ноября, и эти дни считаются лучшими для посева", - отмечает эксперт.

Козерог - плодородный знак, способствующий росту крепких растений, которые менее уязвимы к вредителям и изменениям погоды. Именно в эти дни стоит сеять культуры, которые дают урожай над землей, например, зелень или салаты. По словам садовода, такие посадки будут успешными и менее подверженными болезням.

Кроме того, благоприятные дни для посадки приходятся на 10 и 11 ноября, когда Луна будет находиться в знаке Рыб.

"Это отличное время для посева новых культур, а также для ухода за растениями, полива и подкормки", - советует эксперт.

Однако она отмечает, что в эти дни следует избегать обрезки деревьев и кустов, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье.

Эксперт рекомендует также рассмотреть утренние часы 14 ноября, когда Луна еще будет находиться в знаке Тельца.

Когда нельзя сажать семена в ноябре 2024 года

Стоит избегать посевов в день полнолуния, 15 ноября.

"В этот день не рекомендуется сеять и сажать, ведь Луна достигает своей полноты, что замедляет развитие растений", - отмечает эксперт.

После этого Луна начинает спадать, поэтому лучшие дни для посадки осенью уже проходят.

Какие сорта моркови сеять под зиму в ноябре 2024 года

Для получения раннего урожая моркови эксперт рекомендует высевать такие сорта:

Шантане - среднеспелый сорт моркови, который обеспечивает хорошие результаты даже при ранних посадках.

Королева осени - средний сорт, известный своей сочностью, Нантская - ранний сорт моркови, который обеспечит быстрый урожай.

Морковь без сердцевины - отличный вариант для тех, кто ищет сочную и вкусную морковь, хотя этот сорт найти не всегда просто.

Какие сорта свеклы сеять под зиму в ноябре 2024 года

Бордо - один из любимых сортов, который выращивается ежегодно. Он отличается насыщенным красным цветом и высокой урожайностью.

Атаман, Монокль, Кадет и Красный шар - сорта, которые выдерживают холод и не стрелкуются, идеальны для осеннего посева.

Лучшие дни для посева свеклы и моркови в ноябре 2024 года

После полнолуния, 15 ноября, начинается период убывающей Луны, который подходит для посева корнеплодов. Эксперт советует выбирать такие дни:

С 11 часов 18 ноября до 16 часов 20 ноября - период убывающей Луны в созвездии Рака. По ее словам, это лучшее время для посева свеклы, моркови, чеснока и лука, поскольку знак Рака способствует хорошему укоренению и зимостойкости культур.

С 13 часов 20 минут 25 ноября до 27 ноября - убывающая Луна в знаке Весов, что является плодородным знаком, который способствует формированию крепкого урожая.

28-29 ноября до 14 часов 30 ноября - убывающая Луна в Скорпионе. Скорпион известен как один из самых плодородных знаков, поэтому эти дни также подходят для посева культур, которые дают урожай под землей.

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