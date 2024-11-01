"Правило трех D" сделает сад невероятно красивым: садовод поделился секретом

Если придерживаться нескольких простых правил осенью, то весной сад будет изобиловать ярким цветом.

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Садовод рассказал о "правиле трех D" для ухода за садом/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какое правило следует соблюдать при обрезке деревьев осенью

Как нужно готовить деревья к зиме

Может казаться, что осенью не так уж и много работы в саду, ведь основные задачи завершены. Но на самом деле такое мнение может быть далеким от истины, ведь это время года имеет решающее значение для обеспечения здоровья сада зимой и подготовки его к наступлению весны.

Поэтому осенью есть целый ряд задач, которые нужно выполнить в саду - от ухода за газоном до посадки некоторых растений. Но нужно не забыть выполнить еще одну важную задачу - обрезать деревья и кусты к зиме.

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Что касается обрезки, разные растения имеют разные требования, и некоторые нужно обрезать в другое время года. Но есть много таких, которые нуждаются в таком уходе сейчас, в том числе лиственные деревья.

Эксперт по садоводству Джейми Шипли, управляющий директор Hedges Direct, объясняет, что при обрезке лиственных деревьев следует придерживаться простого подхода, который эксперт называет "Правило трех D", сообщает The Express.

Это правило заключается в том, что во время обрезки лиственных деревьев нужно найти и обрезать три вида веток - мертвые, поврежденные и больные (с англ. dead, damaged и diseased, поэтому и "правило трех D").

"Во время обрезки лиственных деревьев начните с поиска трех "D": мертвых, поврежденных или больных ветвей. Используя острый секатор, срежьте любой материал, на котором есть признаки трех D, и любые ветви, которые скрещиваются, чтобы ограничить повреждение древесины, когда они трутся друг о друга, и смотрите, где ветка соприкасается со стволом, оставляя воротник примерно от трех до пяти сантиметров", - объяснил эксперт.

По словам эксперта по садоводству, осень является самым лучшим временем года для обрезки этих типов деревьев, поскольку погода все еще относительно мягкая, поэтому вы избежите любых зимних повреждений от морозов и сохраните дерево в приемлемом размере.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

Основные правила обрезки деревьев/ Инфографика: Главред

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