Как избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифы

Эксперты рассказали, что делать при сильном похмелье / Фото pixaby

Жуткое похмелье – нередкий симптом после праздников. Причем снять его пытаются новой порцией алкоголя. Доктор медицинских наук Евгений Брюн развенчал этот популярный миф, который якобы помогает избавиться от похмелья быстро и в домашних условиях.

В частности, медик назвал это народное средство от похмелья смертельно опасным занятием. По его словам, организму нужно дать возможность переработать старый алкоголь – этот процесс продолжается от трех дней до трех недель.

"Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель", – цитируют Брюна росСМИ.

Медик также рассказал, что делать при сильном похмелье. По его словам, помочь организму могут крепкие бульоны, кефир, а также капустный рассол.

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В свою очередь, эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек уверен, что снять похмелье при помощи рассола не получится, так как он не оказывает положительного эффекта на печень.

"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет – употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом", – пояснил он.

Напомним, ранее Главред разобрался, что делать при сильном похмелье.