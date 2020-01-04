  1. Главная
  3. Наука

Как избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифы

4 января 2020, 03:11

Рассол и новая порция алкоголя не помогут снять похмелье утром.

кот, новый год, похмелье
Эксперты рассказали, что делать при сильном похмелье / Фото pixaby

Жуткое похмелье – нередкий симптом после праздников. Причем снять его пытаются новой порцией алкоголя. Доктор медицинских наук Евгений Брюн развенчал этот популярный миф, который якобы помогает избавиться от похмелья быстро и в домашних условиях.

В частности, медик назвал это народное средство от похмелья смертельно опасным занятием. По его словам, организму нужно дать возможность переработать старый алкоголь – этот процесс продолжается от трех дней до трех недель.

"Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель", – цитируют Брюна росСМИ.

Медик также рассказал, что делать при сильном похмелье. По его словам, помочь организму могут крепкие бульоны, кефир, а также капустный рассол.

Читайте такжеКак пить и не пьянеть - полезные хитрости и важные советы

В свою очередь, эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек уверен, что снять похмелье при помощи рассола не получится, так как он не оказывает положительного эффекта на печень.

"В любом случае, маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет – употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом", – пояснил он.

Напомним, ранее Главред разобрался, что делать при сильном похмелье.

Новый год похмелье
Сейчас вы просматриваете новость «Как избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифы». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:11
Как избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифы
02:27
Два года насиловал: в Черниговской области отец-педофил издевался над дочерью
01:43
Що подивитись: кращі різдвяні фільми і мультфільми 2020 Видео
01:03
Красная икра - срок хранения после вскрытия: назван неожиданный ответ
00:19
4 января – какой сегодня праздник: что делать День Анастасии
03 января, пятница
23:55
"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусы
23:54
Ситуация накаляется: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
23:26
Мощный взрыв в сельском клубе: пострадали дети - фото
22:53
"Удерживали в подвале": украинец рассказал о жизни в плену боевиков
22:26
Жуткая авария в Киеве: погиб человек, виновник задержан
21:56
"Больше людей": Климкин раскрыл тайный план Путина по Керченскому мосту
21:52
ДТП с участием Кулебы: всплыли скандальные подробности
21:28
Обмотан тряпкой и в пакете: на мусорном полигоне в Днепре наткнулись на жуткую находку
21:21
ВАКС принял важное решение в отношении чиновника времен Януковича
21:21
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька Видео
21:02
Камерон Диас впервые стала мамой: назвали имя и пол ребенка
20:59
"Усилить давление на РФ": американский генерал рассказал о вторжении в Украину
20:49
Против экс-директора ГБР открыли дело: в чем провинился Труба
20:32
Аренда $380 тысяч: Портнов показал фешенебельную яхту Порошенко возле Сейшельских островов
20:24
В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться
20:21
Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню
19:51
Убийство Сулеймани: в МИД Украины сделали заявление
19:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
19:28
Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности
19:08
Телеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языке
18:55
Путин снова пошушукался с Макроном об Украине за спиной Зеленского: что обсуждали
18:30
Дело об убийстве Шеремета: всплыли новые данные о следственном эксперименте Видео
18:24
Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер Видео
18:07
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
17:55
"Бизнес помогает": еще один министр пожаловался на низкую зарплату
17:34
"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео Видео
17:17
Это Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за Бандеры Видео
17:12
Порнозвезда-бесстыдница засветила огромную грудь для фанатов Фото
17:00
Лучшие фильмы 2019: список фильмов, которые стоит посмотреть дома Видео
16:58
"Трудился честно", "удачно женился": у "козака" Гаврилюка нашли особняк с озером Видео
16:58
"Забейте на WADA": экс-футболист Зенита призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2020
16:56
"Три маленькие Украины с разной ДНК": Кравчук с Савченко подискутировали о стране Видео
16:27
Эксперт рассказал, подорожает ли хлеб для украинцев в 2020-м
16:27
Джошуа жестко подколол Уайлдера
16:04
Убийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовы
16:00
Эксперт рассказал, что роднило генерала Сулеймани с бен Ладеном
15:59
Майки Гарсия рассказал, когда хотел бы сразиться с Пакьяо
15:48
Эксперт рассказал, был ли позитив в Украине и ее политике в 2019-м
15:47
"Не повлияет": в Украине "запаниковали" из-за остановки поставок нефти в Беларусь
15:34
Война между Ираном и США может начаться в любой момент мнение
15:34
Драка Ляшко и Геруса: прокуратура поставила точку в расследовании скандального дела Видео
15:28
"Гнить полгода": изгнанный блогер пожаловался на "зверства" российских силовиков в Крыму
15:10
Динамо согласовало сумму аренды своего легионера
15:05
Убийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковали
15:00
Колядки на Різдво: різдвяне віншування, тексти, слова Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять