Как быстро прийти в норму после новогодней ночи: названы простые способы

После новогодней ночи организму нужно помочь избавиться от токсинов, сообщила микробиолог / kakprosto.ru

Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская поделилась, что после новогодней ночи, 1 января, быстро прийти в норму можно, если помочь организму избавиться от токсинов - выпить кисломолочные напитки с пребиотиками и принять хороший душ.

Пребиотиками называют вещества, которые способствуют развитию нормальной микрофлоры кишечника и ее существованию, рассказала эксперт Обозревателю.

По ее словам, чтобы с утра снизить интоксикацию организма стоит выпить стаканчик кисломолочного напитка с пребиотиками, он поможет опорожнить кишечник.

Вольская подчеркнула, что токсины выводятся из организма, в частности, через кал, пот, мочу, почки.

"…с утра желательно принять хороший душ… Кожа дышит, открываются поры. Сделайте небольшой скраб, потом прохладный душ, чашка свежего зеленого чая без сахара - и вы практически готовы радоваться новому выходному дню", - добавила микробиолог.

Ранее сообщалось, что после новогодней ночи можно избежать симптомов похмелья, если правильно пить, в частности, не превышать безопасную дозу алкоголя: для взрослого человека - это не более 100-150 г крепкого спиртного.