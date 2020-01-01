Как быстро прийти в норму после новогодней ночи: названы простые способы

Кисломолочный напиток с пребиотиками поможет снизить интоксикацию организма, посоветовала эксперт.
Микробиолог и бактериолог Оксана Вольская поделилась, что после новогодней ночи, 1 января, быстро прийти в норму можно, если помочь организму избавиться от токсинов - выпить кисломолочные напитки с пребиотиками и принять хороший душ.
Пребиотиками называют вещества, которые способствуют развитию нормальной микрофлоры кишечника и ее существованию, рассказала эксперт Обозревателю.
По ее словам, чтобы с утра снизить интоксикацию организма стоит выпить стаканчик кисломолочного напитка с пребиотиками, он поможет опорожнить кишечник.
Вольская подчеркнула, что токсины выводятся из организма, в частности, через кал, пот, мочу, почки.
"…с утра желательно принять хороший душ… Кожа дышит, открываются поры. Сделайте небольшой скраб, потом прохладный душ, чашка свежего зеленого чая без сахара - и вы практически готовы радоваться новому выходному дню", - добавила микробиолог.
Ранее сообщалось, что после новогодней ночи можно избежать симптомов похмелья, если правильно пить, в частности, не превышать безопасную дозу алкоголя: для взрослого человека - это не более 100-150 г крепкого спиртного.