50 оттенков смеха: новый выпуск Женского квартала обещает быть настоящим праздником юмора

Женский квартал вновь порадует искрометным юмором зрителей 1+1 / Пресс-служба

30 октября в 22:00 на телеканале 1+1 покажут новый выпуск юмористического шоу Женский Квартал. Зрителей ожидает еще больше жизненных шуток, музыкальных сюрпризов и неожиданностей.

Алина Блажкевич и Валентин Михиенко сыграют влюбленную пару, которая отправилась в поход на Говерлу. Парень хочет на вершине сделать девушке предложение, однако она, устав, не понимает намеков и не хочет идти дальше. Каково будет ее удивление, когда неожиданно на их дороге встретятся родители парня с цветами и подарками, которых играют Ирина Гатун и Владимир Шумко.

- Мама, папа, а вы что здесь делаете?

– А мы решили воздухом подышать. А то на этом карантине уже засиделись…

– А чего вы такие нарядные?

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- Ну не каждый же день на Говерлу ходишь, - такой диалог будут вести актеры.

Алина Блажкевич и Валентин Михиенко сыграют влюбленную пару / Пресс-служба

У каждого из нас бывает такой день, когда мы становимся состоятельнее, успешнее в работе и счастливее в личной жизни. И этот день называется день встречи выпускников. Актрисы Женского Квартала покажут номер, в котором героиня Анастасии Оруджевой решила вместо себя отправить знакомую – Ирину Сопонару. Однако насколько удивятся ее внешними изменениями бывшие одноклассницы, которые не виделись всего год.

Женский квартал представит юмористическую зарисовку про вечер встречи выпускников / Пресс-служба

Номер о сюрпризе от подружек на День Рождения, как в семье относятся к работе актера массовки и почему мужчины не понимают намеков – не пропустите в новом выпуске Женского Квартала уже завтра в 22:00 на телеканале 1+1.