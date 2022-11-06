Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутов

Голос країни-12: 10 серия открыла третий этап шоу - Вокальные нокауты / Скриншот

6 ноября на канале ТЕТ состоялась состоялась премьера третей части лучшего вокального шоу страны Голос країни - Вокальных нокаутов.

Нокауты были сняты до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На ТЕТ покажут серии, которые были сняты до войны.

По итогам Нокаутов звездные тренеры Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук определят, кто из участников достоин перейти в суперфинал, чтобы там доказать свое право на звание голоса нашей страны. В прямые эфиры могут пройти лишь три участника из одной команды.

Сделать выбор тренерам помогают звездный советники: у Нади Дорофеевой - Артем Пивоваров.

Первым на сцену вышел член команды Нади Дорофеевой - Александр Олещук. Вокалист исполнил песню "8-й колір" группы Моторолла. Александр, которого Пивоваров назвал "человеком-лучом", получил место на первом стуле.

Оксана Позывай, член команды Дорофеевой, следующей исполнила песню "Talking to the moon" Bruno Mars. Из-за неуверенности участницы на сцене, тренерка попросила ее повторить последний припев композиции. Позывай занимает второй стул.

Наталия Миколаенко, несмотря на болезнь, на Вокальных нокаутах исполнила песню "Sasha" певца DANTES. Владимир вышел к вокалистке на сцену чтобы поддержать ее. Артем Пивоваров попросил Наталью также исполнить ее собственную песню. Она заняла третий стул.

Александр Свириденко исполнил песню "Шкідлива звичка" певицы Кристины Соловий под собственный гитарный аккомпанемент. Надя Дорофеева высоко оценила лирическое выступление вокалиста. Она отдала Александру первое кресло, а значит, следуя правилу, что участники по креслам могут "двигаться" лишь по часовой стрелке, проект покидает Наталья Миколаенко.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".