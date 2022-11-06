УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Шоу

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутов

6 ноября 2022, 21:26

У каждого тренера есть лишь три места - лишь три вокалиста дойдут до финала.

Голос країни-12 - 10 серия
Голос країни-12: 10 серия открыла третий этап шоу - Вокальные нокауты / Скриншот

6 ноября на канале ТЕТ состоялась состоялась премьера третей части лучшего вокального шоу страны Голос країни - Вокальных нокаутов.

Нокауты были сняты до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На ТЕТ покажут серии, которые были сняты до войны.

По итогам Нокаутов звездные тренеры Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук определят, кто из участников достоин перейти в суперфинал, чтобы там доказать свое право на звание голоса нашей страны. В прямые эфиры могут пройти лишь три участника из одной команды.

Сделать выбор тренерам помогают звездный советники: у Нади Дорофеевой - Артем Пивоваров.

Первым на сцену вышел член команды Нади Дорофеевой - Александр Олещук. Вокалист исполнил песню "8-й колір" группы Моторолла. Александр, которого Пивоваров назвал "человеком-лучом", получил место на первом стуле.

Оксана Позывай, член команды Дорофеевой, следующей исполнила песню "Talking to the moon" Bruno Mars. Из-за неуверенности участницы на сцене, тренерка попросила ее повторить последний припев композиции. Позывай занимает второй стул.

Наталия Миколаенко, несмотря на болезнь, на Вокальных нокаутах исполнила песню "Sasha" певца DANTES. Владимир вышел к вокалистке на сцену чтобы поддержать ее. Артем Пивоваров попросил Наталью также исполнить ее собственную песню. Она заняла третий стул.

Александр Свириденко исполнил песню "Шкідлива звичка" певицы Кристины Соловий под собственный гитарный аккомпанемент. Надя Дорофеева высоко оценила лирическое выступление вокалиста. Она отдала Александру первое кресло, а значит, следуя правилу, что участники по креслам могут "двигаться" лишь по часовой стрелке, проект покидает Наталья Миколаенко.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

шоу-бизнес Голос країни новости шоу бизнеса Голос країни-12
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные цели

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

Реклама
20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

20:35

В Киеве сложилась тяжелая ситуация со светом: что происходитВидео

20:25

"Украина влипнет в долги": аналитик объяснил, почему США до сих пор не дают оружие по ленд-лизуВидео

20:20

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

20:18

Сергей Стерненко. Оккупанты скулят о "катастрофе" и ждут бунтаВидеоблоги

20:10

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

20:05

"Русские будут все сдавать": оккупанты готовы драпать из Херсона — перехватВидео

19:50

"Жить прошлым в настоящем, когда нет будущего": Ксения Собчак нарушила молчание после побега из РФ

19:45

Об эвакуации Киева: мои нехорошие предчувствиямнение

19:36

Угроза удара РФ из Беларуси: Арестович назвал главное условиеВидео

19:30

"Преступники уже страдают": Подоляк описал масштабные потери РФ в войнеВидео

19:29

Находилось более 200 оккупантов: ВСУ нанесли мощный удар по зданию войск Путина в Херсонской областиВидео

18:59

Медики не способны справиться: у мобилизованных оккупантов случилась масштабная вспышка болезнейВидео

18:45

Пес из Мощуна из-за оккупантов потерял хозяина и лапу: когда вернулся, вся улица плакалаВидео

18:30

Просто не узнать: бородатая победительница Евровидения Кончита Вурст изменилась до неузнаваемостиВидео

Реклама
18:27

Тоня Матвиенко показала себя в 17 лет после рождения первой дочери

18:09

У послушника остановилось сердце: РФ обстреляла монастырь в Винницкой области во время литургииВидео

18:04

В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: погиб 13-летний мальчик

17:41

4 имени, которые никогда не могут иметь большие деньги и приносят бедностьВидео

17:37

Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить УкраинуВидео

17:07

Путин может взорвать ядерку на востоке Украины: Макрон очень испуган - Daily MailВидео

17:06

Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой ЕврокомиссииВидео

16:38

Даже Путин делает: Киркоров выдал тайну о мужском достоинствеВидео

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

15:54

Пока что нет причин для тотальной эвакуации Киева: в КГГА поставили точкуВидео

15:51

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюгаВидео

15:36

Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:26

Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нееВидео

15:24

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбыВидео

15:24

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

14:53

"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводовВидео

14:15

"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

14:12

Угроза блэкаута и эвакуации: киевлян предупредили о худшем сценарии экстренных отключенийВидео

13:56

До фронта не доехали: пьяные мобилизованные оккупанты устроили "самоликвидацию" на рынкеВидео

Реклама
13:47

В Румынии жестко ответили на бредни Путина о якобы её претензиях на часть УкраиныВидео

13:45

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

13:32

"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

13:29

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

13:24

ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогнозВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 ноября 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:47

Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после "бавовны"Видео

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять