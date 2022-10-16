УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Шоу

Голос країни-12 - 7 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

16 октября 2022, 21:12

Последний эпизод слепых прослушиваний закрывает набор талантливых вокалистов в команды звездных тренеров.

Голос країни-12 7 выпуск
Голос країни-12 - как прошел 7 выпуск слепых прослушиваний / instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня завершился этап "слепых прослушиваний" 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни.

Звездные тренеры - Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук укомплектовали свои команды с которыми планируют продолжить сражение за звание лучшего голоса страны.

По результатам 7 эпизода шоу Голос країни-12 в следующий тур проходят:

16-летняя Мария Максимова из Запорожья покорила судей мощным исполнением песни "Alive" Sia. К ней повернулись все тренеры, кроме Святослава Вакарчука. Своим наставником Маша выбрала Потапа, тем самим заняв последнее место в его команде.

Оксана Позывай в обычной жизни работает продавцом консультантом в пекарне, но на сцене превращается в великолепную вокалистку, которая "накормила" тренеров Голосу країни "вкусным" исполнением песни "Falling" группы TVORCHI. Оксана получила предпоследнее место в команде Нади Дорофеевой.

Екатерина Кулына - юрист с ангельским голосом. Она мечтает посвятить себя музыке и защитить музыкальную самобытность украинского народа. На сцене Голосу країни прозвучала песня "Грушечка" группы Vivienne Mort в ее исполнении. Святослав Вакарчук выбрал артистку в свою команду.

Тина Колодий своим чувственным исполнением песни Мозоль Ивана Дорна развернула к себе все кресла тренеров. В качестве наставника Тина мечтала увидеть человека, который бы рассмотрел ее душу в песне. Колодий - член команды Святослава Вакарчука.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".

шоу-бизнес Голос країни новости шоу бизнеса Голос країни-12
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:54

ВСУ уничтожили майора "элитной" дивизии ВДВ РФ – "звезду" роспропаганды

21:48

"Можно завершить через неделю": Лукашенко выдал новый перл о войне в УкраинеВидео

21:12

Голос країни-12 - 7 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

21:09

В Бердянске расцвела "бавовна": исчез свет и проблемы с водойВидео

21:07

"Зашла в тыл" НАТО: у дочки Шойгу нашли литовское гражданствоВидео

Реклама
20:45

"Это мясорубка": на Харьковщине ВСУ "покрошили" батальон бурятских наемниковВидео

20:25

Некоторые украинцы получат 100 тысяч гривен: кому выплатят деньгиВидео

20:10

Приметы на 18 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги были весь годВидео

20:02

Ядерный шантаж РФ: Запад предупредил Путина о вероятном жестком ответемнение

19:55

"Едет неподготовленное мясище": офицеры РФ в панике из-за "чмобиков" и зеков-"вагнеровцев"Видео

19:35

Армия Украины с боями до конца года освободит Херсон - Сергей ХланьВидео

19:31

Звездная украинская спортсменка устроила пожар в Сети и вывалила пышную грудьВидео

19:29

У Байдена предупредили о неминуемой ответке в случае ядерного удара РФ в УкраинеВидео

18:41

Шоумен "крымнашист" заявил, что он сын Бориса Моисеева и требует эксгумации

18:40

Оккупантов загоняют в "котел": ВСУ пошли вперед на южном направленииВидео

18:36

Новая бомбежка и длительная война: астрологи составили гороскоп для Украины до конца годаВидео

18:11

Таджики расстреляли командира: неожиданные детали кровавой бойни на военном полигоне РФВидео

17:41

"Только усложняют все": Песков закатил истерику из-за военной помощи УкраинеВидео

17:35

"Гремучая змея" прикроет небо: Франция вооружит ВСУ мощными ЗРК CrotaleВидео

17:33

Наука определила саму красивую женщину в мире в 2022 году

Реклама
17:16

Юрий Романенко. Путин в Астане - жалкое зрелище конца РоссииВидеоблоги

17:00

"Враг будет сыпаться": в Минобороны раскрыли соотношение потерь ВСУ и оккупантовВидео

16:54

"Срам и позорище": российский футбольный клуб разнесли за публичную поддержку войныВидео

16:51

Враги хотели напугать, но не вышло: Анатолич показал, как в Киеве дети играют в воронке от ракеты

16:22

"НАТО влезло": у Путина придумали оправдание провалам в войне с УкраинойВидео

16:12

Монатик растрогал Сеть концертным видео с маленьким Максимом - внуком воина ВСУ

15:58

ВСУ уничтожили начальника артиллерии бригады РФ – подполковника российской армииВидео

15:38

Температура рухнет: синоптики предупредили о "трескучем" морозе и снегопаде в УкраинеВидео

15:35

Леся Никитюк засветила крепкий тыл, обтянутый неприличным платьем

15:11

Ситуация приближается к финалу, каждый шаг Кремля ухудшает положение России - ДаниловВидео

14:58

Бойня у границы с Украиной: что известно о кровавой расправе над "чмобиками" в РФВидео

14:58

Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в домеВидео

14:55

Бежал, как антилопа: в России сняли на видео яростный побег парня от полиции с повесткойВидео

14:54

Обалденные кексы за 5 минут: непревзойденный рецепт, от которого невозможно отказатьсяВидео

14:29

В РФ потоком идут похоронки на "мобиков": в The Guardian узнали количествоВидео

14:25

В ГУР предложили поймать Гиркина: за пленного террориста дадут $100 тысячВидео

14:16

Всемирный банк дал неутешительный прогноз по уровню бедности в Украине

14:12

Солистка Kazka Александра Зарицкая показала постельное фото с новым бойфрендом

14:05

"Он все правильно делает": Надежда Бабкина цинично похвалила Путина за убийство украинцев

13:31

Иран хочет передать России баллистические ракеты малой дальности: первая партия уже готовится - WPВидео

Реклама
13:25

Демонтаж "путинского авторитаризма" в самом разгаре: в ОП потроллили русского диктатора

13:00

Гороскоп на завтра 17 октября 2022: Ракам - ссоры, Львам - проблемы, Стрельцам - большие переменыВидео

12:56

ВСУ готовятся к освобождению Запорожья: по оккупантам мощно "прилетает" - ФедоровВидео

12:52

В Белгороде - переполох: над городом сбили 16 ракет и есть прилеты

12:45

Звезда "Крепостной" Цымбалюк объяснил, почему не пошел воевать

12:08

Младшая дочь Веры Брежневой показала редкое фото своего отца - первого мужа певицы

12:06

Определенные действия уже начались: плацдарм оккупантов на юге скоро уменьшится - АрестовичВидео

11:57

"Чмобиков" расстреливают заградотряды, от голода они "жрут" пшеницу с поля - СБУ

11:54

"Ярость недофюрера": дипломат пояснил, что толкнуло Путина массированно бить ракетами по Украине

11:18

Иво Бобул рассказал, почему замолчала София Ротару

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять