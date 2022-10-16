Голос країни-12 - 7 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеров

Голос країни-12 - как прошел 7 выпуск слепых прослушиваний / instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня завершился этап "слепых прослушиваний" 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни.

Звездные тренеры - Оля Полякова, Потап, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук укомплектовали свои команды с которыми планируют продолжить сражение за звание лучшего голоса страны.

По результатам 7 эпизода шоу Голос країни-12 в следующий тур проходят:

16-летняя Мария Максимова из Запорожья покорила судей мощным исполнением песни "Alive" Sia. К ней повернулись все тренеры, кроме Святослава Вакарчука. Своим наставником Маша выбрала Потапа, тем самим заняв последнее место в его команде.

Оксана Позывай в обычной жизни работает продавцом консультантом в пекарне, но на сцене превращается в великолепную вокалистку, которая "накормила" тренеров Голосу країни "вкусным" исполнением песни "Falling" группы TVORCHI. Оксана получила предпоследнее место в команде Нади Дорофеевой.

Екатерина Кулына - юрист с ангельским голосом. Она мечтает посвятить себя музыке и защитить музыкальную самобытность украинского народа. На сцене Голосу країни прозвучала песня "Грушечка" группы Vivienne Mort в ее исполнении. Святослав Вакарчук выбрал артистку в свою команду.

Тина Колодий своим чувственным исполнением песни Мозоль Ивана Дорна развернула к себе все кресла тренеров. В качестве наставника Тина мечтала увидеть человека, который бы рассмотрел ее душу в песне. Колодий - член команды Святослава Вакарчука.

Новость дополняется.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".