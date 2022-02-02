Голос країни-12: для победителя шоу ввели специальный суперприз

В 12 сезоне шоу Голос країни ввели музыкальный суперприз для победителя / Пресс-служба

Недавно состоялась премьера второго выпуска вокального шоу Голос країни-12. Топовые украинские звезды Потап, Оля Полякова, DOROFEEVA, Святослав Вакарчук и команда Другого шансу, которая является нововведением 12 сезона, ищут настоящий голос нации из разных уголков Украины, тех людей, которые живут рядом с нами и о таланте которых должна узнать вся страна.

Уже вторую неделю зрители наблюдают за выбором вслепую самых талантливых вокалистов. Тренеры продолжают искать исполнителя, который с гордостью получит звание победителя Голосу країни-12, а также главный музыкальный суперприз – песню, музыкальный клип на нее и ротацию в медиа от мецената Андрея Мацолы.

Тренер команды Второго шанса шоу Голос країни-12 Андрей Мацола / Пресс-служба

Это настоящая мечта любого молодого исполнителя и потрясающий шанс начать профессиональную карьеру.

"Исполнители приходят на Голос країни не только, чтобы показать свой уникальный талант, но и чтобы найти аудиторию, для которой они смогут выпускать свой авторский материал. Решение сделать такой музыкальный суперприз пришло ко мне не просто так. Мы с семьей – большие фанаты Голосу країни, а песня, клип и активная ротация – это то, без чего не может обойтись любой артист на старте своей карьеры. Я уверен, что такая поддержка победителя сможет проложить ему дорогу в большой мир шоу-бизнеса", – сказал Андрей Мацола.

Традиционно победитель шоу Голосу країни также получит квартиру в Киеве от ЖК НоваБудова.

Смотрите шоу Голос країни каждое воскресенье в 21:00 на канале 1+1.