Голос країни-12 Суперфинал: список участников, которые попали в прямой эфир

Голос країни-12 - кто прошел в суперфинал / Скриншот

20 ноября на телеканале ТЕТ состоится заключающий этап 12 сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни. В связи с развернувшейся в Украине войной, организаторы проекта решили провести один-единственный прямой эфир, на котором будет определен победитель шоу.

По завершению Вокальных нокаутов звездные тренеры Голосу Потап, Надя Дорофеева Святослав Вакарчук и Оля Полякова определили троих участников, которые достойны бороться за звание голоса нашей страны.

В связи с уходом Святослава Вакарчука с проекта, его подопечные были распределены между другими звездными тренерами. Таким образом количество участников не сократилось, а Потап, Полякова и Дорофеева получили в свои команды по одному, но очень мощному вокалисту.

Итак, в воскресенье, 20 ноября, в суперфинале Голосу країни-12 выступят:

Команда Оли Поляковой: Сергей Соловьев, Елена Чукаленко, Димаш Даулетов и Анна Киндзерская

Сергей Соловьев, Елена Чукаленко, Димаш Даулетов и Анна Киндзерская Команда Нади Дорофеевой: Александр Свириденко, Инесса Грицаенко, Давид Маскиса и Алие Хаджабадинова

Александр Свириденко, Инесса Грицаенко, Давид Маскиса и Алие Хаджабадинова Команда Потапа: Павел Нажига, Василий Палюх, Карина Столаба и Михаил Царь.

Напомним, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель – просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом. Голос країни вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Смотрите суперфинал шоу Голос країни в это воскресенье в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".