Липсинк баттл возвращается на 1+1: какие обновления ждут зрителей во втором сезоне шоу

Липсинк баттл возвращается на экраны / Пресс-служба

Телеканал 1+1 приступил к подготовке второго сезона шоу звездных пародий Липсинк баттл.

Продюсер проекта Владимир Завадюк заинтриговал изменениями в составе ведущих: "Пока мы находимся в активной подготовке ко второму сезону яркого шоу Липсинк баттл. Я очень верю в этот проект, ведь звезды там раскрываются с новых сторон, отпускают всю скованность и развлекаются как дети, копируя известных личностей. Приоткрою чуть-чуть занавес и скажу, что в этом году сменятся ведущие, которые точно удивят зрителей, а кто это будет, вы узнаете уже совсем скоро. Скажу только, что это будут суперзвезды – парень с девушкой".

Об этом в интервью Славе Демину рассказал продюсер шоу Владимир Завадюк.

Напомним, шоу Липсинк баттл – это адаптация американского формата Lip Sync Battle. По формату шоу известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все.

Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой ожесточенный баттл за звание лучшего пародиста.

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Липсинк баттл возвращается на экраны / Пресс-служба

В прошлом году за победу в финале шоу состязались юморист Юрий Ткач, актриса студии Квартал 95 Елена Кравец, телеведущая Леся Никитюк, артист MONATIK, певец DANTES и актриса Дарья Петрожицкая. В суперфинал прошли Юрий Ткач, Леся Никитюк и Владимир Дантес, пародировавшие легендарного Фредди Меркьюри.

Своими аплодисментами зрители в зале определили, что лучшим пародистом сезона стал Владимир Дантес. Именно он получил заветный золотой пояс.