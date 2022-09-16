"Он спросил, как стрелять": Пикалов рассказал о сложном разговоре с 16-летним сыном в начале войны

В Сніданку з 1+1 актер и автор Студии Квартал 95 Александр Пикалов рассказал про эксклюзивный концерт от Вечернего Квартала, и благотворительность.
Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости о стране и привлекать специалистов различных отраслей.
Сегодня, 16 сентября, в 19: 00 на телеканале ТЕТ будетпоказан эксклюзивный концерт от Вечернего Квартала. Это продолжение большого концерта Единого Квартала – Вечернего Квартала и Женского Квартала и вообще первый телевизионный концерт студии с момента полномасштабного вторжения. На этих съемках присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.
Эксклюзивно студию Сніданку з 1+1 посетил актер и автор Студии Квартал 95 Александр Пикалов, который рассказал, чем этот концерт стал особенным и одновременно сложным для всего актерского состава.
"Концерт выдался довольно сложным. Сложно было до него дойти и отснять. Во время съемок были две воздушные тревоги, мы останавливались, все спускались в бомбоубежище. Однако концерт получился замечательным, очень душевным. Я монтировал его и каждый раз, когда смотрел - были мокрые глаза", - прокомментировал Пикалов.
На благотворительном концерте зрители увидят новые номера. Александр Пикалов вместе с актрисой Женского Квартала Алиной Блажкевич примерят на себя роли главных российских пропагандистов – владимира соловьева и ольги скабеевой. Роли не из приятных, однако актер комментирует это так: "Сейчас вот таких негодяев играем, что аж самому противно, время такое. Но держимся".
Кроме работы на информационном фронте, Пикалов инициировал благотворительное мероприятие "Детский лагерь на день" для мариупольских детей из столичного центра ЯМаріуполь. Это интересные игры и развлечения для детей, мастер-классы, встречи со звездами. Говорит, что каждое это мероприятие для него - большое событие и поделился, как ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир помогла в создании этого мероприятия.
"Я как-то внезапно оказался в этом центре. Меня настолько поразила встреча с детьми, что я понял – нужно что-то делать. Здесь не обошлось и без помощи Людмилы Барбир. Она поделилась моими контактами с людьми, которые решили поддержать эту инициативу. Мы поняли, что будем работать для детей из Мариуполя, которые сейчас переехали в Киев. Им тяжело сейчас и нужна адаптация", - заметил Пикалов.
К благотворительной инициативе отца присоединился и 16-летний сын актера – Михаил. Подросток занимается футболом, поэтому охотно согласился в лагере сутки развлекать малышей на футбольном поле. Относительно того, какой был разговор отца и сына в день полномасштабного вторжения, Пикалов признался, что сын был не дома – парень ездил на соревнования в Винницу.
"Миша был на соревнованиях в Виннице. Он вернулся в Киев только через четыре дня. Дорога была сложная, он боялся, однако вернулся домой. На самом деле в первый день разговора никакого и не было, он спросил, как стрелять, у нас дома есть пневматическое оружие. Поинтересовался, как оно работает", - признался актер.
Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.