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"Он спросил, как стрелять": Пикалов рассказал о сложном разговоре с 16-летним сыном в начале войны

16 сентября 2022, 14:09

В Сніданку з 1+1 актер и автор Студии Квартал 95 Александр Пикалов рассказал про эксклюзивный концерт от Вечернего Квартала, и благотворительность.

Александр Пикалов в студии завтрака с 1+1
Александр Пикалов в студии Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости о стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Сегодня, 16 сентября, в 19: 00 на телеканале ТЕТ будетпоказан эксклюзивный концерт от Вечернего Квартала. Это продолжение большого концерта Единого Квартала – Вечернего Квартала и Женского Квартала и вообще первый телевизионный концерт студии с момента полномасштабного вторжения. На этих съемках присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

Эксклюзивно студию Сніданку з 1+1 посетил актер и автор Студии Квартал 95 Александр Пикалов, который рассказал, чем этот концерт стал особенным и одновременно сложным для всего актерского состава.

"Концерт выдался довольно сложным. Сложно было до него дойти и отснять. Во время съемок были две воздушные тревоги, мы останавливались, все спускались в бомбоубежище. Однако концерт получился замечательным, очень душевным. Я монтировал его и каждый раз, когда смотрел - были мокрые глаза", - прокомментировал Пикалов.

На благотворительном концерте зрители увидят новые номера. Александр Пикалов вместе с актрисой Женского Квартала Алиной Блажкевич примерят на себя роли главных российских пропагандистов – владимира соловьева и ольги скабеевой. Роли не из приятных, однако актер комментирует это так: "Сейчас вот таких негодяев играем, что аж самому противно, время такое. Но держимся".

Александр Пикалов в студии завтрака с 1+1
Александр Пикалов в студии Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Кроме работы на информационном фронте, Пикалов инициировал благотворительное мероприятие "Детский лагерь на день" для мариупольских детей из столичного центра ЯМаріуполь. Это интересные игры и развлечения для детей, мастер-классы, встречи со звездами. Говорит, что каждое это мероприятие для него - большое событие и поделился, как ведущая Сніданку з 1+1 Людмила Барбир помогла в создании этого мероприятия.

"Я как-то внезапно оказался в этом центре. Меня настолько поразила встреча с детьми, что я понял – нужно что-то делать. Здесь не обошлось и без помощи Людмилы Барбир. Она поделилась моими контактами с людьми, которые решили поддержать эту инициативу. Мы поняли, что будем работать для детей из Мариуполя, которые сейчас переехали в Киев. Им тяжело сейчас и нужна адаптация", - заметил Пикалов.

Александр Пикалов в студии завтрака с 1+1
Александр Пикалов в студии Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

К благотворительной инициативе отца присоединился и 16-летний сын актера – Михаил. Подросток занимается футболом, поэтому охотно согласился в лагере сутки развлекать малышей на футбольном поле. Относительно того, какой был разговор отца и сына в день полномасштабного вторжения, Пикалов признался, что сын был не дома – парень ездил на соревнования в Винницу.

"Миша был на соревнованиях в Виннице. Он вернулся в Киев только через четыре дня. Дорога была сложная, он боялся, однако вернулся домой. На самом деле в первый день разговора никакого и не было, он спросил, как стрелять, у нас дома есть пневматическое оружие. Поинтересовался, как оно работает", - признался актер.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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