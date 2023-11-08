Сокровища со дна Каховского водохранилища и традиции военной Украины: удивительная премьера "Мира наизнанку. Украина"

Премьера долгожданного сезона состоится на 1+1 Украина уже в скором времени.

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Дмитрий Комаров представляет новый проект - Мир наизнанку. Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

17 ноября в 19:30 на 1+1 Украина состоится премьера исследовательского проекта Дмитрия Комарова "Мир наизнанку. Украина". Это событие, которого зрители ждали 13 лет. После десятков посещенных стран на разных континентах журналист впервые презентует свой авторский взгляд на современную Украину.

В "Мир наизнанку. Украина" Дмитрий Комаров расскажет о сильных и несокрушимых духом украинцах из разных городов и регионов, которые, проживая драматические события, не перестают бороться, работать и восстанавливать наше государство.

"С 24.02.22 я снимаю только в Украине и каждый день получаю новый повод гордиться украинцами и своей страной. Я должен снимать и документировать еще много чего. Множество сюжетов не лежит на поверхности, их невозможно прогуглить и найти в интернете. Эти темы и фильмы рождаются только в экспедициях, во время общения. Это и есть настоящий "мир наизнанку" в Украине. Наша страна - уникальна. Продолжение следует", - сказал Дмитрий.

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В долгожданном сезоне журналист вместе с фермерами и группой разминирования ГСЧС будет готовить поля к посевной и узнает, какая она – настоящая цена украинского хлеба в наше время. Он изнутри покажет героическую работу энергетиков, которые поддерживали энергосистему Украины, несмотря на постоянные обстрелы.

С первого дня после подрыва плотины Каховской ГЭС он был в эпицентре событий и вместе со спасателями и волонтерами участвовал в эвакуации местных жителей из зоны затопления. Камера запечатлела живые кадры того, как это происходило.

В выпусках будет и то, за что зрители так любят проект и к чему привыкли за 13 лет его существования: древние традиции, необычные природные локации, новые открытия и интересные экспедиции.

Дмитрий Комаров узнает, как сохраняют традиции зимних праздников в военной Украине. Он примет участие в народном гулянии Маланки и древнем обряде.

Будут в новом проекте и настоящие поиски сокровищ. Вместе с археологами журналисту удалось найти давно утраченный исторический артефакт на дне Каховского водохранилища. Как это происходило и каково его значение для истории Украины, зрители увидят уже скоро.

Одним из крупнейших эксклюзивов проекта станет репортаж с самой высокой точки монумента "Родина-Мать". Дмитрий Комаров не просто снял весь процесс с начала проектирования и создания герба, но и с командой строителей и альпинистов участвовал в его установке на щит монумента.

Долгожданный сезон "Мира наизнанку. Украина" поразит зрителей необычными экспедициями, историями простых украинцев, неизведанными страницами истории Украины и открытиями о нашей стране. Премьера уже 17 ноября в 19:30 на 1+1 Украина.

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