Динамо из-за долгов экс-игроку угодило в конфуз с офшорами и неуплатой налогов - СМИ

Джермейн Ленс / fcdynamo.kiev.ua

Бывший полузащитник киевского Динамо Джермейн Ленс через "Палату по решению споров" ФИФА добился возложения на столичный клуб обязательства выплатить ему все задолженности по зарплате, отменить незаконно наложенные штрафные санкции и уплатить положенные налоги.

Соответствующее решение органа футбольного правосудия цитирует портал УНН. Как говорится в документе, до этого Динамо не закрыло все обязательства перед Ленсом из-за оффшорного финансирования его зарплаты.

Изначально игрок требовал от руководства погасить долги по заработной плате в размере 241 935,48 евро (около восьми млн гривен по нынешнему курсу – прим Главред). В ФИФА же представители Динамо сообщили, что готовы компенсировать игроку только 82 191,78 евро (поскольку якобы всегда выплачивают гонорары не на ежемесячной основе, а на годовой). Футбольное правосудие, однако, приняли решение в пользу Ленса.

Читайте такжеБольшие деньги для Динамо: агент рассказал, за сколько киевляне отпустят ЦыганковаДалее, Ленс требовал из ФИФА компенсировать валютную разницу между чистой суммой оговоренного с клубом заработка и тем, который он получил по факту. Зарплату Ленсу платила оффшорная компания Ньюпорт Менеджмент (на счета банка в Нидерландах) и незначительную часть из них − ООО "Динамо" (на счет в украинском банке). Размер компенсации определил на уровне 19 315 евро. Из негативного решения ФИФА можно понять, что разница в обещанных и фактических выплатах Ленсу возникла по причине банкротства "Надра Банка".

Далее, Ленс обвинял Динамо в том, что клуб не уплатил 3 431 268,89 грн налогов с его зарплаты. В ФИФА же перепасовали обвинение футболиста в украинские налоговые органы – поскольку футбольное правосудие не может посягать на функцию собирателей налогов Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Динамо может усилиться боснийцем из бельгийского Андерлехта, а также о том, что киевляне обошли донецкий Шахтер в мировом рейтинге.