Динамо может усилиться боснийцем из Андерлехта - СМИ

Огнен Враньеш / ФК Андерлехт

Боснийский защитник Огнен Враньеш может стать игроком киевского Динамо.

Как сообщает издание Nieuwsblad, украинская команда выразила заинтересованность в услугах игрока, у которого в настоящее время конфликт с клубом, и-за которого футболист не тренируется с основной командой и не имеет игровой практики.

Детали сделки издание не приводит, однако бельгийская команда настроена продать защитника.

В текущем сезоне Враньеш провел 14 матчей, его контракт действует до лета 2022 года.

До лета 2018 года босниец выступал за греческий АЕК. Также в карьере футболиста были российские Краснодар, Томь и Аланию, турецкие Газиантепспор и Элязыгспор, хихонский Спортинг.

На его счету 39 матчей в составе сборной Боснии и Герцеговины.

Враньеш может стать заменой другому балканскому защитнику, Иосифу Пиваричу, которого сватают в испанский Бетис.

Напомним, в середине января киевляне подписали испанского форварда Виллем II.