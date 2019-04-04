Сборная Украины поднялась на три ступеньки в новом рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко занимает 27-е место в рейтинге ФИФА / grihavodak.ru

Cборная Украины в марте улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА и поднялись на 3 строчки.

Теперь дружина Андрея Шевченко занимает 27-е место в списке лучших сборных команд мира.

Отметим, что в 2019-м году национальная сборная провела 2 поединка в рамках отбора к Евро-2020. Украинские сборники добыли ничью с действующим чемпионом Европы Португалией и победили Люксембург.

При этом в рейтинге ФИФА наибольший прогресс показала сборная Израиля, которая поднялась на 8 строчек и занимает 84-е позицию. Самый большой регресс показала сборная Австрии, скатившись сразу на 11 позиций и оказавшись на 34-ом месте.

Соперники сборной Украины по отбору на Евро-2020: Португалия — 7-я строчка (-1 позиция по сравнению с февралем), сербы поднялись на две строчки и занимают 29-е место, сборная Люксембурга — 86-я (+1 позиция), литовцы остались на 132 месте.

В верхней части рейтинга сборная Англии поднялась на четвертое место, Хорватия опустилась на пятое. Уругвай поднялся на шестую позицию. Первое место в рейтинге по-прежнему занимает сборная Бельгии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украине грозят технические поражения в двух первых турах отбора на Евро-2020.