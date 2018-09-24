Итоги 2018 года от ФИФА: назван лучший тренер, футболист, гол и сборная

Лука Модрич признан лучшим футболистом 2018 года / Фото: Twitter/ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года. Специальная церемония награждения состоялась в Лондоне.

В Twitter-аккаунте организации опубликован общий перечень.

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Испания).

Защитники: Дани Алвес (ПСЖ, Бразилия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Рафаэль Варан ("Реал", Франция), Марсело ("Реал", Бразилия).

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Хорватия), Н'Голо Канте ("Челси", Франция), Эден Азар ("Челси", Бельгия).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Аргентина), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия).

Лучшим тренером 2018 года был объявлен Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. В шорт-лист претендентов на звание тренера года входили также главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан. В расширенный список входил наставник сборной России Станислав Черчесов, при котором национальная команда страны дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила хорватам.

На церемонии в Лондоне был назван автор лучшего гола года. Им стал форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, который отличился в матче чемпионата Англии с "Эвертоном".

Лучшим футболистом 2018 года стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич. Награду лучшему игроку вручил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Среди номинантов также значились египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах и форвард туринского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду.

Напомним, защитник сборной Хорватии Йосиф Пиварич пояснил причины своего весьма странного поступка, когда во время ЧМ-2018 в Москве отказался пожать руку президенту России Владимиру Путину.