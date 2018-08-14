ФИФА будет наказывать за обвинения во взяточничестве - Associated Press

Зачем ликвидировать коррупцию, когда можно отменить само слово © ФИФА / grihavodak.ru

После грандиозного коррупционного скандала в ФИФА, из-за которого в 2015 году президент организации Йозеф Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини распрощались со своими постами и репутацией, в федерации футбола решили обезопасить себя от подобного в будущем, и своей властью "отменили" слово "коррупция".

Действительно, на тайной встрече топ-чиновников ФИФА было принято очень интересное решение - слово "коррупция" отныне исчезло из кодекса этики организации, сообщает Associated Press.

Кроме этого, чиновники уменьшили наказание за взяточничество, незаконное присвоение средств и манипуляции с футбольными матчами - срок давности ограничили десятью годами, тогда как ранее наказание ожидало нарушителя вне зависимости от срока.

При этом в кодексе появилось новое нарушение – диффамация. Речь идет о распространении так называемых недоказанных наговоров - отныне виновных в "клевете" в адрес ФИФА могут отстранить от любой футбольной деятельности на 2 года, а в случае повторного нарушения – на 5 лет.

"Людям, связанными правовыми отношениями с кодексом, запрещается делать публичные заявления, в которых содержится клевета в отношении ФИФА или любой персоны, связанной с этим кодексом, в контексте мероприятий ФИФА", – говорится в кодексе.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-чиновники ФИФА в суде признались в коррупции.