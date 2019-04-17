Определился второй финалист Кубка Украины

Шахтер стал вторым финалистом Кубка Украины / Reuters

В среду, 17 апреля, в Днепре состоялся полуфинальный матч Кубка Украины между местной командой Днепр-1 и донецким Шахтером.

Игра прошла на стадионе Днепр-Арена, Шахтер победил со счетом 0:2 и попал в финал Кубка Украины.

Победив Днепр-1, Шахтер стал вторым финалистом Кубка Украины.

Донецкая команда начала игру с атаки и упорно пыталась поразить ворота соперника.

Шахтер добился своей цели в конце второго тайма — первый гол на 87-й минуте забил бразильский полузащитник Дентиньо (Бруно Феррейра Бонфин), а потом мяч в сетку ворот клуба Днепр-1 уже в добавленное время отправил другой бразилец-полузащитник — Маркос Антонио.

Днепр-1 — Шахтер 0:2

Голы: Дентиньо, 87, Антонио (90+4)

Днепр-1: Юрчук (Клищук, 68) — Романюк, Лопиренок, Логинов, Полевой — Батагов, Снижко, Когут, Шаповал — Кулиш, Кузык;

Шахтер: Пятов — Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили — Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2) — Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон — Кайоде (Дентиньо, 79);

Предупреждения: Когут.

Напомним, 17 апреля в поселке Петрово Кировоградской области прошел матч полуфинала Кубка Украины между местной командой из Первой лиги Ингульцом и клубом из Премьер-лиги — луганской Зарей. Ингулец обыграл Зарю со счетом 2:1 и стал первым клубом не из высшего дивизиона, который пробился в финал Кубка Украины.