Чемпион мира по горнолыжному спорту подозревается в допинге

Йоханнес Райнхельт/Sportarena

Известный австрийский горнолыжник Йоханнес Райхельт может быть дисквалифицирован за применение допинга. На прошлой неделе он был допрошен федеральной уголовной полицией Австрии.

Напомним, что в феврале 2019 года австрийская полиция провела рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил спортсменами ряда стран. Впоследствии было установлено, что более 20 спортсменов в сотрудничестве с немецким врачом Марком Шмидтом использовали допинг.

В Федерации лыжных видов спорта Австрии сообщили, что никаких аномальных показателей в допинг-пробах Райхельта ранее не обнаружено было. Спортсмен сдавал тесты несколько раз в год. Спортсмен также отрицает обвинения в свой адрес. Если же вина австрийца будет доказана, то он может получить двухлетнюю дисквалификацию и может быть лишен медалей, которые завоевал за этот период времени.

Напомним, что ранее известного украинского спортсмена Руслана Дмитренко подозревали в применении допинга.