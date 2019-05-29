Павелко избрали главой комитета УЕФА по статусу игроков

Андрей Павелко получил новую должность / УАФ

В Баку перед финальным матчем Лиги Европы между Челси и Арсеналом состоялось заседание исполкома УЕФА.

На этом заседании глава УАФ Андрей Павелко был избран главой комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 7 февраля 2019 года избрал президента Федерации футбола Украины (сейчас - УАФ) Андрея Павелко в состав исполнительного комитета союза до 2023 года.