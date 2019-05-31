Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы

Александра Зинченко хвалят в Европе / ManCity

Портал статистики Whoscored опубликовал символическую сборную лучших футболистов европейских чемпионатов в возрасте до 21 года. Создана команда на основе средних баллов, которые получали футболисты в течение сезона.

Самая высокая средняя оценка (8,00) - у нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром лиги 1 (33 гола в 29 играх). У второго места - Джейдона Санчо из дортмундской Боруссии - оценка почти на полбалла ниже (7,52).

В команду на позиции левого защитника вошел и бывший футболист донецкого Шахтера, ныне защищающий цвета Манчестер Сити Александр Зинченко.

Полностью сборная выглядит следующим образом:

Бартоломей Дронговски (Эмполи, средняя оценка 7,10) - Трент Александр-Арнолд (Ливерпуль, 7,36), Ибраима Конте (Лейпциг, 7,19), Габриэл (Лилль, 7,14), Александр Зинченко (Манчестер Сити, 7,14) - Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, 7,52), Кай Хаверц (Байер, 7,25), Уилфред Ндиди (Лестер, 7,21), Усман Дембеле (Барселона, 7,25) - Киллиан Мбаппе (ПСЖ, 8,00), Аллан Сен-Максимен (Ницца, 7,21).

Напомним, недавно британские эксперты оценили игру Зинченко в чемпионате и еврокубках.