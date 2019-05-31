Олимпик не получил аттестат на новый сезон

31 мая 2019, 15:50

Донецкий клуб не допущен к новому сезону УПЛ.

УПЛ,лого
Руководство УПЛ не допустила Олимпик к чемпионату / upl.ua

Как стало известно Главреду, в следующем чемпионате УПЛ не будет принимать участие донецкий Олимпик. Руководство Премьер-лиги приняло такое решение в связи с отстранением молодежных команд донецкого клуба от всех соревнований под эгидой Федерации футбола. 

Напомним, что в прошлом году шесть игроков из системы донецкого Олимпика были пожизненно отстранены от футбола за участие в договорных играх, а молодежные команды клуба исключены из своих чемпионатов. 

Отметим, что согласно Регламенту Премьер-лиги каждая команда должна иметь в своей структуре фарм-клуб, а в данной случае Олимпик его не имеет. Поэтому совет директората УПЛ принял решение не допустить команду к новому сезону. 

В свою очередь в Олимпике не согласны с этим решением и подали аппеляцию в КДК. 

"Мы практически все документы довезли. У нас есть договоры с академией Olympic Kyiv и с ДЮФЛ-26. Все это мы 2-3 дня довозили. Сейчас они будут это все рассматривать и принимать решение. Это то главное, что нас просили сделать.

Мы соберем брифинг и не будем сидеть молча. Мы никому не будем ставить ультиматумы. У нас есть информация и документы. У нас есть, что сказать общественности на этот счет. Будем бороться, никто не собирается складывать ручки", - сказал генеральный директор клуба Алексей Антонов в эфире телеканала Футбол 1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
футбол УПЛ новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:11
В посольстве США рассказали, кто приехал на смену Йованович
16:09
Главные новости 31 мая: Порошенко возглавил ЕС и утвержден новый состав СНБО Фото Видео
16:06
Шахтер поблагодарил Харьков за сезон
15:51
Грицак прервал отпуск для срочной встречи с высокопоставленным сотрудником ЦРУ – СМИ
15:50
Олимпик не получил аттестат на новый сезон
15:42
"Расстрелы спасут Родину": Ким Чен Ын казнил дипломатов после провального саммита с Трампом
15:37
Гимн смерти: в сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль Видео
15:30
Зеленский утвердил новый состав СНБО
15:20
Тоттенхэм - Ливерпуль: текстовая трансляция матча, все подробности
15:14
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос
15:06
"Прям как на Троещине": Надя Дорофеева удивила сеть фото в образе гопницы
15:04
"Это могло быть украинское правительство": Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17
14:56
Очередной замглавы СБУ ушел в отставку
14:52
София Ротару поразила сеть цветущим видом: ни следа болезни
14:39
Зинченко попал в символическую сборную молодых игроков Европы
14:38
Порошенко возглавил ЕС, опубликован документ Фото
14:37
Макс Барских примерил образ космонавта в видео на песню Неземная и вызвал ажиотаж в сети Видео
14:23
Наставника сборной Германии Йоахима Лева госпитализировали
14:20
Дорофеева, Брежнева, Потап, Каменских: как украинские звезды выглядели в школьные годы
14:20
Экстренно госпитализирован режиссер Ночного дозора и Иронии судьбы-2
14:09
УЕФА определил лучших игроков Лиги Европы 2018/19 года
14:08
Алла Пугачева заценила фото Светланы Лободы в белье
14:04
Перенос рынка не решает, а наоборот - усугубляет проблемы угольной отрасли - Волынец
14:00
В АП отреагировали на скандальное заявление совладельца Квартала о войне и квотах
13:54
"Показать ощутимый результат": Зеленский провел встречу с Холодницким и Сытнико
13:50
Юрий Вернидуб решил уйти из Зари
13:39
"Жесть": адвокат рассказал об инциденте с Интерсити
13:30
От африканской жары до гроз с градом: синоптик рассказала, где в Украине будет до +35 градусов
12:56
Стенограмма встречи Зеленского с депутатами: Парубий и Ляшко заявили о цензуре
12:29
Очередной украинец усилил венгерский клуб Сергея Реброва
12:22
Аваков определился по вопросу участия в парламентских выборах
12:15
Украинские клубы в еврокубках: кто и где начнет новый сезон
12:07
День блондинок 2019: самые яркие представительницы украинского шоу-бизнеса и политики
12:00
Кума Путина потроллили: предложили назначить послом в КНДР
11:57
"Земля под вами будет гореть": в Раде оценили слова совладельца Квартала о войне на Донбассе
11:24
Волкер рассказал, чего ждут в США от нового руководства Украины
11:09
Антонио Конте возглавил Интер
10:57
"Газ полетел": в Украине цены на сжиженный газ подскочили на треть
10:35
"Дождливые дни": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве в начале лета Фото
10:29
"Чудовищная жадность": политолог оценил разграбление АП "мародерами Порошенко"
10:25
Наташе Королевой – 46: 10 необычных фактов о певице, сбежавшей в Россию, пикантные фото Фото Видео
10:15
В чем разница между критиками Порошенко и Зеленского мнение
10:00
Курс валют на 31 мая: доллар и евро близки к психологическим отметкам
09:54
Будет ли дефолт в Украине мнение
09:51
У Зеленского анонсировали "креативные" идеи по оживлению Минского процесса
09:28
Беременная Снежана Бабкина смело разделась догола: пикантные фото Фото
09:25
"Изуродованы авто, четыре жертвы": на Одесчине произошло смертельное ДТП Фото
09:22
"Хоть гантели не украли": Зеленский показал, как качает бицепсы на Банковой
09:08
Почему порохоботам стыдно за шаурму Зеленского мнение
08:40
Упитанные тараканы толпами побежали с "Титаника" Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять