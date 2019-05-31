Шахтер поблагодарил Харьков за сезон

Шахтер / Reuters

Как сообщает Твиттер донецкого Шахтера клуб разместил на улицах и проспектах Харькова 6 билбордов с чемпионской фотографией команды и благодарностью за поддержку в прошлом сезоне.

"Харьков - для нас стал вторым домом. Это хороший город с чудесными болельщиками. На протяжении всего сезона мы чувствовали их поддержку и старались благодарить их яркими победами", - сказал Главреду бразильский нападающий горняков Жуниор Мораес.