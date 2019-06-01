Хачериди станет игроком Шахтера

1 июня 2019, 12:18

Экс-футболист Динамо перейдет в стан извечного противника.

Евгений Хачериди – Евгений Хачериди готовится стать игроком Шахтера
Евгений Хачериди готовится стать игроком Шахтера / Football.ua

Как стало известно Главреду, в ближайшее время состоится трансфер футболиста греческого ПАОКа Евгения Хачериди в донецкий Шахтер. Уже заканчивается переговорный процесс, и футболист должен поставить подпись под двухлетним контрактом. 

Почему Хачериди не заиграл в Греции

Хачериди приходил в ПАОК в качестве лидера и основного игрока. На него делали ставку, и рассчитывали,  что он быстро адаптируется и станет столпом обороны. Украинец подписал с клубом контракт по схеме 1+2.

Существует мизерная вероятность, что стороны воспользуются опцией продлить его еще на пару сезонов. Для этого экс-динамовец должен был провести на поле хотя бы 70% игрового времени.

В прошлом сезоне он отыграл всего 11 матчей во всех турнирах (не более 3-х в каждом), или чуть больше 700 минут. А это составляет примерно 25% от 48 сыгранных его клубом игр. Все идет к тому, что ПАОК предоставит футболисту статус свободного агента, и он сможет без компенсации перейти в донецкий клуб.

"Греческий футбол очень специфический! Посмотрите, сколько в последнее время в Греции пробовало заиграть украинцев. Из всех удалось только Дмитрию Чигринскому и Евгению Шахову. Один стал лидером АЕКа, а второй - на ведущих ролях в ПАОКе. Я абсолютно не сомневаюсь в квалификации Евгения, но греческий футбол не для него! Я думаю, что в ближайшее время он покинет клуб и перейдет туда, где будет востребован", - сказал Главреду экс-директор ПАОКа Любош Михел.

Хачериди давно  не тренируется с основной командой. Последний раз украинец сыграл 6 минут еще в конце ноября 2018 года в матче Лиги Европы против Челси. В том матче украинца удалили в начале матча, и этот момент фактически стал для него фатальным. После этого он лишь попадал в заявку на матчи, но на поле не выходил.

Почему не Динамо

В киевском Динамо возвращение Хачериди даже не рассматривают. Ходят слухи, что во время киевского этапа карьеры у него возник конфликт с Игорем Суркисом. Это стало толчком отлучения Хачериди от основной команды и переводом в дубль.

Затем футболист повздорил с наставником клуба Александром Хацкевичем, что еще более усугубило ситуацию.

"В Динамо Евгению двери закрыты. Его не будет в клубе, это неоспоримый факт. Его возращение в клуб даже никто не рассматривает. Касательно Шахтера, то у него есть все шансы там заиграть. Самое интересное, что у киевских болельщиков теперь будет два врага – Жуниор Мораес и он. Но это футбол, и подобные вещи часто происходят в Европе", - сказал Главреду источник в Динамо. 

Напомним, что в составе Динамо Хачериди выступал с 2007 по 2018 год. В его активе 150 матчей и 6 забитых мячей за бело-синих во всех турнирах. 

Какие финансовые аппетиты Хачериди

Греческие СМИ вычислили, у кого самая большая зарплата в ПАОКе. И в этом списке среди лидеров именно украинский защитник. Хачериди получает 1,5 миллиона евро за сезон. Эти же 1,5 миллиона евро зарабатывает лидер клуба португальский полузащитник  Маурисиу. Примечательно, что другой  украинец Евгений Шахов в зарплатной ведомости лишь десятый. Его оклад составляет 500 тысяч евро за сезон. 

Евгений Хачериди – У Евгения Хачериди самая высокая зарплата в ПАОКе
У Евгения Хачериди самая высокая зарплата в ПАОКе / World Cup

Кто еще может заполучить украинца

Учитывая финансовые пожелания 31-летнего защитника, то конкурентов у горняков практически нет. Футболист не устает настаивать на сохранении своей высокой зарплаты, которую он получает в Салониках. Требования на уровне 1,5 миллиона евро за сезон отпугивают многих претендентов. Были варианты в Турции, Казахстане, и Бельгии, но ни к чему это не привело. 

Касательно российских клубов, то он их даже не рассматривает. Вспоминается история, когда в матче плей-офф Лиги  чемпионов Евгений показал фанатам московского Спартака щитки с украинским флагом.

После игры, когда игроки греческой команды пошли к трибунам со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, со стороны российских фанатов были возгласы в их сторону. Защитник греческого клуба украинец Евгений Хачериди в ответ на это показал фанатам на свои щитки с флагом Украины.

В свою очередь, в России тогда назвали эпизод с щитками "глупой провокацией"

Вариант с Шахтером – вполне вероятный. Осталось только, чтобы стороны дошли соглашения во всех вопросах касательно этого перехода. В донецком клубе нам подтвердили факт переговоров с футболистом."Действительно переговоры с Шахтером идут. Евгений очень квалифицированный футболист, который может усилить наш клуб. Надеюсь, что в ближайшее время он наденет нашу футболку", - сказал Главреду источник в команде.

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