"Глупая провокация": в РФ оценили скандал с "украинскими" щитками Хачериди

Евгений Хачериди показал щитки цветов флага Украины

Поступок украинского защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди, который после матча квалификации ЛЧ в Москве против Спартака показал щитки цветов флага Украины, является провокацией, считает известный российский комментатор Алексей Андронов.

"Мое мнение — все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди — просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было. Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации — Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал", — написал Андронов в Twitter.

В свою очередь, член комитет по этике Российского футбольного Союза Андрей Созин также назвал поступок Хачериди провокацией, пишет rt.com.

"Я думаю, что это ненормально. Это вопрос воспитания. Надо продемонстрировать всем, что ты разбираешься в политике. Человек захотел показать, что он играет за Украину. На мой взгляд, это провокация. Сейчас любая ситуация является взрывоопасной. Такому не место на поле", – подчеркнул Созин.

Кроме того, ведущее российское спортивное издание "Спорт-Экспресс" также отреагировало на скандал с Хачериди. Издание вышло с материалом под названием "Хачериди совершил недопустимое. УЕФА обязан отреагировать!".

Напомним, ранее президент "Славии" обвинил Григория Суркиса в поражении чехов и призвал его уйти в отставку.