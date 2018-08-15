Президент "Славии" обвинил Григория Суркиса в поражении чехов и призвал его уйти в отставку

"Динамо" прошло чешскую "Славию" / ФК "Динамо"

После поражения пражской "Славии" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов от киевского "Динамо" со счетом 0:2 президент чешского клуба Ярослав Тврдик обвинил вице-президента УЕФА Григория Суркиса в проигрыше своей команды.

"Арбитры грубо повлияли на оба матча с "Динамо". Вице-президент УЕФА Суркис должен теперь уйти в отставку. УЕФА не должна быть удивлена, что фанаты скандировали его имя. На месте Динамо я не хотел бы проходить дальше таким образом", — написал Тврдик в своем Twitter.

Отметим, что позже чешский футбольный функционер удалил свое сообщение, пишет издание idnes.cz.

Напомним, 14 августа, в Киеве состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало чешскую "Славию". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.