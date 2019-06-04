Одну из американских улиц назвали в честь Мохамеда Али

Мохамед Али / TrendyMen

Администрация Финикса назвала одну из улиц в честь легендарного чемпиона мира по боксу Мохамеда Али. В честь данного события в городе был объявлен "День Мохамеда Али", сообщает KTAR Radio.

Вдова боксера Лонни присутствовала на торжественной церемонии. Во время церемонии улицу Мэрелл переименовали в улицу Али, на ней были установлены соответствующие таблички. На этой улице расположен медицинский центр неврологического института, занимающегося борьбой с болезнью Паркинсона. Этот центр основал сам Мохамед Али в 1997 году.

Бывший чемпион мира последние 10 лет жизни прожил в Пэрадайс Вэлли. Спортсмен умер 3 июня 2016 года в госпитале в возрасте 74 лет.

Напомним, что недавнюю победу за титул абсолютного чемпиона мира по боксу, Энди Руис посвятил всем людям с лишним весом.