Источник: НАБУ начало "трясти" Украинскую ассоциацию футбола

Андрей Павелко / isport.ua

Как стало известно Главреду, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало обыски в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"Многим сотрудникам УАФ сказали оставаться дома, так-как сейчас проходят следственные мероприятия. Изымаются все бумаги, которые связаны с денежными операциями за период 2018-2019 годов. Чем все закончится неизвестно, но "трясут" нас конкретно", - сказал Главреду источник внутри УАФ.

В НАБУ так прокомментировали следственные действия.

"Детективы НАБУ проводят обыски в здании Федерации футбола Украины. Следственные действия санкционированы постановлением суда и осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием", – сказано в официальном заявлении НАБУ.

Напомним, что в начале 2019 года сообщалось, что НАБУ начало расследование по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации президентом АФУ Андреем Павелко.

Также ранее сообщалось, что в НАБУ против Павелко было открыто производство по статьям УК Украины: "Злоупотребление властью или служебным положением", "Декларирование недостоверной информации" и "Незаконное обогащение".