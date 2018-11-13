На главу ФФУ и нардепа Павелко открыли три уголовных дела - СМИ

Андрей Павелко / ФФУ

Против президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко украинские правоохранители открыли уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Sport Arena со ссылкой на слова адвоката Олега Скупинского. Согласно обнародованным данным, против Павелко (по совместительству нардепа от БПП и главы бюджетного комитета Рады) открыты дела детективами НАБУ, следователями Генпрокуратуры и Нацполиции.

В НАБУ рассматривают дела в отношении Павелко по статьям о незаконном обогащении, злоупотреблении властью и служебным положением, а также декларировании недостоверной информации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети возмутились действиям Павелко, который дал "поиграться" кубок Лиги Чемпионов своей приемной дочери.