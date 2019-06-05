Украинская молодежная сборная выиграла мемориал Лобановского

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Молодежная сборная Украины выиграла домашний турнир памяти В.В.Лобановского, который проходил в Киеве. Напомним, что в полуфинале в понедельник украинцы обыграли Кипр, а сегодня в решающем поединке встречались с Израилем.

Гостевая команда на протяжении всего поединка выглядела острее в атаке и создала массу голевых моментов.

Победу команде Руслана Ротаня принес единственный гол, забитый Михаилом Мудриком, который принадлежит донецкому Шахтеру, но прошлый сезон завершал в киевском Арсенале на правах аренды.

Больше тайма украинская молодежка играла в меньшинстве, но сумела выстоять. Победа молодежной сборной в этом турнире стала первой за последние десять лет.

Напомним, что седьмого июня во Львове в матче третьего тура отборочного турнира ЧЕ-2020 сборная Украины сразится со сборной Сербией.

Мемориал Лобановского. Финал:

Украина (U-21) - Израиль (U-21) - 1:0 (0:0)

Украина: Билык, Милованов, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецков, 60), Козак, Билошевский, Алибеков (Быков, 46), Смирный (Мудрик, 60), Топалов (Леднев, 88), Кожушко (Лунев, 65).

Израиль: Оайон, Шломо (Леви, 63), Броун (Ашкенази, 72), Барибо, Гурфинкель, Йосеффи (Даса, 63), Арад (Гроппер, 85), Савир (Лакао, 46), Халайла (Голан, 85), Кохен Гертель (Кохен, 63), Альтман (Карзев, 46).

Гол: Мудрик (69)

Удаление: Козак (37).