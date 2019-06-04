Украина - Сербия: где смотреть отборочный матч Евро 2020, прогнозы букмекеров

Матч третьего тура отборочного турнира Евро-2020 состоится 7 июня во Львове.
В пятницу 7 июня, сборная Украины на Арене-Львов проведет матч третьего тура отборочной группы Евро-2020 против 29-й команды рейтинга ФИФА Сербии. Напомним, что украинская сборная занимает 27-ю позицию мирового рейтинга.
Отметим, что в 16 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова (Украина и Арена Львов), наша сборная не потерпела ни одного поражения. Сборная Украины выиграла 14 матчей и дважды сыграла вничью.
Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.
Напомним, что наставник сборной Андрей Шевченко довызвал в расположение команды нового вратаря.
Украина - Сербия: где смотреть матч
Телетрансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.
Прогнозы букмекеров
Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом. Победу желто-синих оценивают коэффициентом 2.60, а успех Сербии оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.30.