Украина - Сербия: где смотреть отборочный матч Евро 2020, прогнозы букмекеров

Украина - Сербия / ONLINE.UA

В пятницу 7 июня, сборная Украины на Арене-Львов проведет матч третьего тура отборочной группы Евро-2020 против 29-й команды рейтинга ФИФА Сербии. Напомним, что украинская сборная занимает 27-ю позицию мирового рейтинга.

Отметим, что в 16 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова (Украина и Арена Львов), наша сборная не потерпела ни одного поражения. Сборная Украины выиграла 14 матчей и дважды сыграла вничью.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

Напомним, что наставник сборной Андрей Шевченко довызвал в расположение команды нового вратаря.

Украина - Сербия: где смотреть матч

Телетрансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом. Победу желто-синих оценивают коэффициентом 2.60, а успех Сербии оценивается в 3.00. На ничью дают коэффициент 3.30.