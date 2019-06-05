Во время обыска в Ассоциации футбола НАБУ вышло на окружение сына Луценко – СМИ

НАБУ связывает чиновника из ассоциации футбола с сыном Юрия Луценко / Фото: УНИАН

Следователи НАБУ 5 июня провели обыски в кабинетах Дома футбола, которые поставили под сомнение законность деятельности заместителя начальника аналитического отдела Департамента развития ФФУ Дениса Морозенко.

Как сообщил Украинской правде источник в Украинской ассоциации футбола, к возможным злоупотреблениям на закупках для строительства полей для футбола с искусственным покрытием может быть причастен человек, связанный с сыном генерального прокурора Юрия Луценко.

Морозенко контролировал закупку газонного покрытия с завода ФФУ и строительство площадок для футбола за средства госбюджета, стоимость которых в НАБУ поставили под сомнение.

"Все дело в том, что Денис Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора — Александра. Именно он был свидетелем на свадьбе сына Луценко", — сказал собеседник.

По данным источника, именно Луценко посодействовал, чтобы Морозенко получил хорошую должность в ФФУ.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган опровергла информацию, что сын генпрокурора связан с деятельностью ФФУ. Она добавила, что Луценко-младший близко не общается с Морозенко, а глава ГПУ не рекомендовал прителя своего сына на госдолжность.

"Это полный бред", — сказала она.

Сарган добавила, что именно по ходатайству самого Луценко Соломенский райсуд Киева дал разрешение на обыск в ФФУ.

Напомним, ранее в комментарии Главреду в НАБУ прокомментировали следственные действия в Украинской ассоциации футбола.