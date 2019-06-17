Тотти покинул Рому после 30 лет в клубе

Франческо Тотти покинул Рому / УЕФА

Во время сегодняшней пресс-конференции легенда римского клуба Франческо Тотти объявил об уходе из клуба.

"Рома всегда была для меня на первом месте, поэтому это очень болезненное решение. Я ухожу потому, что на занимаемой должности у меня никогда не было шанса влиять на развитие команды. К моему мнению не прислушивались во время принятия решений. Не хочу никого обвинять, поэтому предпочел просто уйти.

Я никогда не был вовлечен в настоящий проект. На протяжении первого года работы это еще могло происходить. Но на следующий год я понял, что хочу делать.

Руководители клуба знали о моих планах и о том, что я хотел очень много дать этому клубу, но они никогда не хотели этого, они не давали мне участвовать ни в одном решении. Было слишком много обещаний, но лишь немногие из них воплотились в жизнь.

Главной целью американских владельцев команды было выдавить римлян из клуба. В конце концов они этого добились. Как болельщик, я всегда хотел, чтобы Рома выступала на самом высоком уровне, а если мне будет суждено вернуться в клуб, то вернусь только при новом президенте", – приводит слова Тотти Football Italia.

Тотти дебютировал за юношескую команду Ромы в 1989 году и выступал за клуб до 2017 года. За Рому сыграл 619 матчей и забил 250 голов. Франческо является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд.

В течении последних двух лет Тотти занимал роль технического директора.