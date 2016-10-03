Две звезды, футбольных повести: почему Шевченко важнее для Украины, чем Тотти для Италии?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
3 октября 2016, 15:44

Шевченко уже закончил игровую карьеру, а Тотти до сих пор выходит на поле в футболке родного клуба.

На днях отметили круглые даты две легенды мирового футбола — Андрей Шевченко и Франческо Тотти. Знаковые футбольные личности начала ХХI века пользуются огромным авторитетом в футбольном мире. И хотя сравнения игровых и личностных характеристик игроков отдают субъективизмом, попробую провести параллели (и, если хотите, перпендикуляры) между ними. При этом не претендую на всеохватность.

Итак, общее. Думаю, что таковым можно назвать столичное происхождение обоих спортсменов. Да, знаю-знаю, что Андрей появился на свет в Яготинском районе Киевской области, но пошел в школу он уже в Киеве, так что с детских лет проникся духом Златоверхого, заразившись и футбольной горячкой, которую испытывал Киев в середине 1980-х.

Известный спортивный обозреватель Георгий Кудинов когда-то назвал Тотти "классическим типажом с Апеннинского полуострова, избалованным уже самим фактом рождения в Вечном городе и обласканным славой с детских лет". Ну, обласканность славой — очень эфемерное понятие. Чтобы слава тебя нашла, необходимо приложить определенные усилия, и сам факт столичного происхождения еще ни о чем не говорит. Тем более, что уж футбольной-то столицей Италии Вечный город никак не назовешь.

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Франческо Тотти и Андрей Шевченко на Мундиале-2016

Тотти и Шевченко — ровесники, изучали футбольную грамоту в одно время. На развитие Тотти-футболиста большое влияние оказал чемпионат мира-90, состоявшийся в Италии, у Андрея такого домашнего форума в тот период не было, зато был распад Союза, и трещина, образовавшаяся в стройной системе детско-юношеского футбола, оказала определенное влияние на ребят, родившихся во второй половине 1970-х. Тем не менее, им очень повезло, что они застали еще докризисные времена и многому научились.

Что-то общее есть и в прозвищах Тотти и Шевченко. Если первого называют "Император", "Король Рима", то украинца в Италии звали "Царь".

Разнятся карьеры Тотти и Шевченко клубной мозаикой. Ну, собственно, у Тотти никакой мозаики-то и нет — свыше четверти века он защищает цвета "Ромы" ("Я хочу быть "романистом" в течение всей своей жизни", — сказал Тотти в одном из интервью), а вот у Андрея в клубной карьере присутствуют разные цвета — киевского "Динамо", "Милана" и "Челси". В Киеве и Милане он был успешнее, чем в Лондоне. Можно долго рассуждать на тему, что было бы, переедь Тотти в свое время в Мадрид или Мюнхен. Но я не ручаюсь за успешность футбольной карьеры Тотти за пределами родного города.

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Примечательна разница и в наградных листах. Будучи "ванклубмэном", на клубном уровне Тотти выиграл не так уж и много титулов. Всего однажды был чемпионом Италии, дважды завоевывал Кубок страны и столько же раз поднимал над головой Суперкубок Италии. Международных успехов в клубной карьере Тотти нет — нередкая история для "ванклубмэнов". А вот со сборной Тотти повезло больше. В составе "Скуадры Адзурры" он стал чемпионом мира — вожделенная мечта любого футболиста, но для ее воплощения нужно быть итальянцем, испанцем, немцем или бразильцем. Кроме того, у Тотти в послужном списке есть европейское вице-чемпионство и медаль чемпиона Европы среди молодежных команд U-21.

 

У Шевы же — 5 чемпионств с "Динамо", одно с "Миланом", 5 выигранных Кубков разных стран — Италии, Украины, Англии, три Суперкубка разных стран и, главное, победа в Лиге чемпионов! Что же касается индивидуальных призов, то "Золотой мяч" Андрея смотрится посолиднее "Золотой бутсы" Ческо. Отмечу и общее в индивидуальных призах — оба юбиляра становились обладателями награды "Голден Фут": Андрей — в 2005 году, Франческо — в 2010-м.

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Ну, и основное отличие — Андрей Николаевич Шевченко уже закончил игровую карьеру. По ее окончании он пробовал найти себя в политике (из-за чего был подвергнут остракизму не только футбольных болельщиков, но и отечественных "политоманов", живущих выборами, что иной фанат футбольными чемпионатами), а ныне — в начале своего тренерского пути. Находясь у руля сборной Украины, Андрей не гнушается использовать зарубежный опыт, пригласив в свою команду знаковых персонажей с итальянскими и испанскими паспортами. Тотти же до сих пор выходит на поле в футболке родного клуба. Нельзя сказать, что он играет определяющую роль в своей команде — есть у нынешней "Ромы" иные звезды, но авторитетом пользуется, конечно, немалым, будучи без преувеличения одним из символов Вечного города. Несколько раз он появлялся на киноэкранах, снявшись в кинофильме и в телесериале. В политике, в отличие от Андрея, замечен не был.

Оба именинника вошли в историю футбола. Но при всем уважении к Тотти, думаю, что для Украины в целом Шевченко более значимая фигура, чем Тотти для Италии. И здесь не нужно истязать себя самобичеванием — мол, бедны мы настоящими личностями. Вовсе нет. Просто Тотти, хотя и уважаем по всей Италии, но за пределами Рима не пользуется мегапопулярностью. У нас же Шеву любит вся страна. Любит и горячо желает ему успеха с национальной сборной. С юбилеями, легенды!

фото: ansa.it

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футбол Алексей Рыжков юбилей авторская колонка Андрей Шейвченко Тотти
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