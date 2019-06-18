Если Платини арестовали, то есть основания: чиновник РФС

Мишель Платини может сесть в тюрьму / tert.am

Сегодня во Франции был арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини. Свою позицию относительно ареста высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Виновен Мишель Платини или нет, определит только суд. Я с ним общался, поскольку был членом заявочного комитета России, когда выбирали страну - хозяйку чемпионата мира 2018 года. Мы встречались со всеми членами исполкома, нам был важен голос Платини, мы с ним встречались и показывали нашу презентацию, убеждали, что нашу заявку надо поддержать. Он отнесся с пониманием, но никаких обещаний не давал, просто выслушал внимательно и сказал "спасибо". Судя по раскладу голосов, он нас поддержал.

Я понятия не имею, что там было с Катаром, как там все было. Я был на презентации их заявки, и презентация у них была великолепной. Имел ли он какое-то отношение к выбору Катара страной - хозяйкой чемпионата мира 2022 года, я не знаю. Слов на ветер я бросать не хочу, но если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть. Говорить, верю я или нет в это, было бы опрометчиво. Платини - взрослый и самодостаточный человек, он сам сумеет отстоять свою позицию", - сказал Колосков Чемпионату.

Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.