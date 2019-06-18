"Это никакой не арест": адвокат Платини

18 июня 2019, 18:15

Адвокат экс-главы УЕФА опровергает арест своего подзащитного.

Мишель Платини арестован
Мишель Платини арестован / УЕФА

Сегодня во Франции был арестован экс-президент УЕФА Мишель Платини. Адвокат Тибо д’Але настаивает на невиновности своего клиента, несмотря на то, что тот оказался замешан в расследовании коррупционных схем по предоставлению Катару прав на проведение чемпионата мира по футболу.

"Мишель Платини, будучи заслушанным в ходе того же расследования в прошлом году, теперь подвергается допросу под стражей по техническим причинам. Это ни в коем случае не арест, а слушание в качестве свидетеля, которое необходимо следователям. Платини спокоен и точен, отвечая на все вопросы, в том числе об условиях присуждения Евро-2016. Он дал полезные объяснения. Ему не в чем упрекать себя и он полностью чужд фактам, которые его не касаются", - сказал Тибо д’Але французским журналистам.

Как сообщает AP, Платини продолжает находиться под стражей. На данный момент он может быть задержан на 24 часа без предъявления официальных обвинений. 

Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет. 

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