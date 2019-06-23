Ловато стал чемпионом Bellator

Мусаси проиграл чемпионский пояс Ловато / Betonmobile.ru

Этот чемпионский бой должен был состояться еще на Bellator 214 в Калифорнии в январе 2019 года, но за месяц до поединка Мусаси отказался, мотивируя свое решение травмой спины. Опытнейший 33-летний Гегард Мусаси в Bellator провел три боя и во всех одержал победы. В октябре 2017 года он решением судей победил россиянина Александра Шлеменко, затем в мае 2018 года завоевал титул техническим нокаутом в первом раунде в бою с бразильцем Рафаэлем Карвальо, а в сентябре 2018 года защитил пояс от притязаний канадца Рори Макдональдом, отправив того в нокаут во втором раунде. Сейчас Мусаси ждала вторая защита титула.

Его соперник – непобедимый 35-летний американец Рафаэль Ловато, который имел 9 побед в октагоне, из них 5 было одержано под эгидой Bellator. Соперники были не такие именитые, но вполне приличного уровня – Чарльз Хакманн, Майк Родес, Крис Хонейкатт, Джеральд Харрис и Джон Салтер. Продемонстрировав серьезный результат, Ловато получил шанс на чемпионский бой в турнире Bellator 223.

Бой за звание чемпиона Bellator прошел в Лондоне. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи раздельным решением отдали победу Ловато - 47:47, 48:47, 48:47. Таким образом, Ловато стал новым чемпионом Bellator в средней весовой категории.

Помимо главного события вечера в основном карде Мелвин Манхуф выиграл у Кента Кауппинена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), Пол Дэйли победил Эрика Силву по очкам (29-27, 29-27, 29-27) и Джеймс Галлахер переиграл Джеремию Лабиано согласно судейским запискам (29-28, 29-28, 29-28).